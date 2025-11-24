台美建交民調今公布 陳南天：中國打壓只會讓更多人選擇「不跪中國」

台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會24日舉行第六年「台美建交民調」發表會，台獨聯盟主席陳南天(左三)指出，連續六年的調查結果清楚顯示，「以台灣為名與美國建交」、「與美國建立軍事同盟」、「以台灣為名加入國際組織」等議題，始終獲得台灣社會高度共識，顯示台灣主體意識已趨穩固。 圖：台獨聯盟提供

[Newtalk新聞] 台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會今(24)日舉行第六年「台美建交民調」發表會，台獨聯盟主席陳南天指出，連續六年的調查結果清楚顯示，「以台灣為名與美國建交」、「與美國建立軍事同盟」、「以台灣為名加入國際組織」等議題，始終獲得台灣社會高度共識，顯示台灣主體意識已趨穩固。他感謝所有與會盟員與媒體的參與，並肯定近來政府在外交上的突破，包括副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、大使謝志偉在歐盟議會布魯塞爾的演說，「突破中國對台灣的外交封鎖，令人振奮」。

廣告 廣告

有超過九成民眾對中國沒有好感。 圖：台獨聯盟提供

陳南天指出，中國長期以來對台灣蠻橫霸道，堅稱台灣是中國一部分，卻連發護照讓外國人進入台灣都做不到，顯示其言論荒謬。他批評中國以威脅、利誘、滲透、統戰等手段無所不用其極，其目的就是併吞台灣。但此次民調顯示，將近九成台灣人對中國沒有好感，讓人欣慰的是，多數台灣人能辨別是非善惡，認知民主已成台灣重要生活方式，也願意在威脅面前展現韌性。

在統獨傾向部分，民調顯示近九成台灣人不願意統一。即便許多人主張維持現狀，但當現狀無法維持時，仍有近八成台灣人不願意選擇統一。陳南天強調，「維持現狀」指的是維持台灣與中國互不隸屬、不被併吞並持續走向獨立的現狀。值得注意的是，15–19歲的抖音、小紅書世代對中國的好感度相對較高（21%），沒有好感者相對較低（32.2%）。他警告，中國社群平台正配合馬英九的「化獨漸統」與鄭麗文所說「讓台灣人變中國人」的敘事，賴政府必須提出有效應對。

整體施政滿意度。 圖：台獨聯盟提供

針對政府施政滿意度，陳南天指出，30–49 歲青壯世代的不滿特別高，其中 40–49 歲對政府最不滿；但同時也是最願意捍衛台灣的年齡層。他呼籲政府嚴肅看待這種落差，不只是為了本土政權延續，更為了執政初衷，「執政就是要踐行公義，傾聽並照顧人民」。

在政黨傾向部分，藍白支持度仍低於執政黨，而民眾黨也未能真正佔據中間。民調顯示有 28.2% 的民眾目前不傾向任何政黨。陳南天表示，近期四個在野本土政黨──台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨──已展開合作，可望成為「無政黨傾向者」的新選擇。他並向藍白支持者喊話，只要願意覺醒，「歸隊永遠不嫌晚」。

近期中國將台灣人動輒貼上「頑固台獨份子」標籤，甚至無理打壓沈伯洋、聲稱要全球通緝他，陳南天呼籲台灣社會持續聲援。他強調，台灣對中國而言「存在即挑釁」，不要妄想靠委曲求全換到安全，「卑躬屈膝只會助長中國更加囂張跋扈」。他表示，中國眼中只要不願意跪中國，就會被視為頑固台獨份子；雖然中國刻意降低「台獨」的門檻，但台灣仍應珍惜「不跪中國」的尊嚴。他最後呼籲：「面對中國打壓，只要不跪都算高貴。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

週休三日連署過關了！勞動部最慢「這時間點」前回覆 台灣勞工平均年工時又往上

「台灣＋中華民國」認同逐年下降 王興煥：社會逐漸看清中華民國曖昧性