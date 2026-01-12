台美式賣場年費亞洲最貴！網紅揭南韓便宜560元

生活中心／杜子心報導



美式賣場好市多（COSTCO）主打量大價格又優惠，販售商品種類相當豐富，進駐台灣28年依舊吸引大批國人註冊會員成為忠實顧客，不過近期突發出公告，宣布今年4月1日起調整會員費，3類卡全面調漲至1500元，唯獨黑鑽會員費維持不變，引發大批會員不滿。就在大家還在消化漲價幅度時，旅居南韓的網紅實際比價發現，南韓好市多會員年費換算台幣竟然不到千元，台韓之間價差超過500元，讓不少網友氣得直呼把台灣人當盤子。





好市多宣布今年4月1日起調整會員費，3類卡全面調漲至1500元。（圖／翻攝「好市多」官網）

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享，南韓好市多目前金星會員年費為4萬3000韓元，換算約新台幣940元，這還是去年已經調漲過一次後的價格，相較台灣即將實施的1500元新制，差距約560元。Steven & Sia表示，雖然只是幾百元，但心理感受差很多，也讓他開始思考台灣消費者是否早已習慣默默接受較高價格。經過計算後，他決定退掉台灣會員，改辦南韓會員卡，因為同樣可以在全球好市多使用，價格卻便宜不少。他也補充，外國旅客只要持護照即可在南韓門市辦卡，不過若沒有南韓指定的現代信用卡，續約時需在到期前兩個月內親自到韓國門市處理，或等過期後重新申辦。

台灣為好市多亞洲市場會員費最貴的國家。（圖／民視新聞資料照）

然而，除了南韓以外日本好市多金星會員年費為5280日圓（約台幣1073元），比台灣便宜了約28.5%；中國好市多金星會員和商業會員年費為人民幣299元（約台幣1365元），比台灣便宜近1成。台灣為好市多亞洲市場會員費最貴的國家，對此台灣好市多回應，這次會費調整是依循全球營運策略，台灣自2016年以來近10年未曾調漲，屬非經常性調整，主要是反映成本並維持服務品質。





