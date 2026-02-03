台美強化礦物合作 經部推稀土自主研發

（中央社記者曾筠庭台北3日電）經濟部長龔明鑫今天表示，台美雙方均認為稀土等關鍵礦物對供應鏈安全至關重要，美方除積極布局採礦與提煉技術，也願協助台灣掌握礦源，並共同在第三地布局生產。

在國內方面，龔明鑫說，經濟部除支持工研院投入稀土自主研發與實驗線建置，今年也首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，從系統端應用需求出發，協助產業建立台灣自主供應體系。

台美日前在第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）中，簽署「矽盛世宣言」與「台美經濟安全合作聯合聲明」，合作重點聚焦能源、礦產、製造及AI基礎建設等領域。

廣告 廣告

總統賴清德今天在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。龔明鑫在會中指出，台美一致認為應加速重建具韌性的供應鏈，並同意加強在關鍵礦物採礦、提煉及電子廢棄物回收技術等領域的合作。

龔明鑫表示，美國目前已在全球投資布局礦源，並表達願意協助台灣掌握關鍵礦物來源，雙方也將攜手在第三地進行生產布局，以分散風險、確保供應穩定。

在國內研發方面，龔明鑫指出，經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，規劃在3年內建置試量產線，預估可滿足國內約50%的需求，作為提升台灣關鍵材料自主能力的重要基礎。

此外，經濟部產業發展署今年也首度啟動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，鼓勵廠商將過去高度依賴進口的稀土衍生產品，改由國內自行研發與生產，強化產業鏈自主性。

產發署表示，此項計畫優先布局無重稀土高效率馬達、高溫耐壓型電感材料和中長紅外光用光學材料等應用領域，因應地緣政治風險可能造成的原料價格上升或供應中斷，引導廠商從實際應用需求出發，向上整合多元料源與創新產品化技術。

產發署進一步說明，工研院的布局主要採取由上而下的方式，著重於取得礦源後的提煉與精煉技術；「關鍵礦物應用高值化推動計畫」則走由下而上的路徑，以進口替代為核心，鼓勵廠商針對既有依賴進口的稀土衍生品，投入自主研發與生產。

產發署指出，「關鍵礦物應用高值化推動計畫」目前已受理業者申請，截止日期為3月16日，期盼透過政策引導與產業投入，全面強化台灣關鍵材料的在地化能力，進一步完備整體產業韌性。（編輯：楊蘭軒）1150203