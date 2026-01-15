台美才傳對等關稅降至15%、鄭麗君昨晚率領談判團隊赴美「預計達四項目標」：結束後雙方宣佈達成共識內容

外媒昨日傳出台美關稅降至15%，行政院臺美經貿工作小組今（15）日證實，行政院副院長鄭麗君昨晚帶領我方談判團隊前往美國進行第六輪實體磋商，預計達成四項談判目標，包含對等關稅再調降且不疊加MFN等，預計結束後對外宣布達成共識的內容。

行政院臺美經貿工作小組今日表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

廣告 廣告

臺美經貿工作小組指出，此行有四項談判目標，包括第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

臺美經貿工作小組表示，本次磋商後臺美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就臺美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

臺美經貿工作小組最後說，此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

（圖片來源：行政院）

更多放言報導

黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛

外媒指台美關稅降為15%...行政院：雙方對相關課題有共識、正商議舉行總結會議時程