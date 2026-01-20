台美才談完....川普關稅判決最快今揭曉！政院曝因應

外媒報導，美國最高法院最快於當地時間20日，裁決總統川普對全球課關稅是否違法。外界關注，台美關稅協議才剛拍板，是否會受到影響。行政院院長卓榮泰今在台美關稅說明記者會中表示，美國政府因應判決，已在做適度調整，很多項目移至232條款。行政院副院長鄭麗君指出，台美談判時，我方已針對232條款可能持續增加調查項目，進行預先談判，會密切關切美法院判決動態。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，有媒體提問，美國最高法院將針對總統川普關稅政策判決，談判小組是否有預判會對台灣造成哪些影響？卓榮泰表示，美國政府已在做適度調整，很多品項移至232條款，不過，此次台美談判，台灣在232條款有得到最惠國待遇。他說，要等到美法院判決確定，才能進一步磋商與因應。

廣告 廣告

鄭麗君指出，談判小組密切關注美國判決動態，以及判決確定後，美國政府如何因應。她說，美方將很多品項逐漸移至232條款，並進行調查，所以過去談判時，我方花了很多時間就232條款做預先的談判，在爭取優惠時，涵蓋了未來232款可能持續性的增加。

鄭麗君指出，除了半導體、半導體衍生品最惠待遇，雙方訂一個條款，未來就232條款調查項目，台美將建立磋商機制，我方將就232條款持續爭取優惠。

鄭麗君強調，無論如何，在各種關稅變動的不確定性中，我方爭取最高優惠與穩定，免除產業的不可預測性。

【看原文連結】