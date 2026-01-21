台美投資「台積電1000億」算在內！股民讚：台灣真的賺翻

財經中心／張尚辰報導

台灣與美國16日完成關稅談判，對等關稅調降至15％且不再疊加。（示意圖／資料照）

16日台灣與美國完成關稅談判，對等關稅調降至15％且不再疊加，後續也將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。美方近日進一步指出，台灣企業赴美投資的2500億美元中，已包含台積電先前宣布的1000億美元投資計畫，相關消息迅速在股市社群引發熱議。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受CNBC專訪時表示，台積電在美國總統川普承諾的投資金額，早已納入台美關稅協議所提及的2500億美元企業投資總額，並非額外加碼。

鄭麗君表示，所謂2500億美元，屬企業基於全球布局所做的自主決策，並非政府強制承諾。（圖／行政院提供)

對此，行政院副院長鄭麗君進一步說明，所謂2500億美元，涵蓋的是台灣企業目前已進行或規劃中的對美投資計畫，屬企業基於全球布局所做的自主決策，並非政府強制承諾。

不過，相關數字曝光後，仍在股市社群掀起討論。有部分網友對投資金額的計算方式感到疑惑，反覆追問是否還存在「另一筆2500億美元」；也有人認為，過度糾結於數字本身，反而可能模糊協議的實質內容與政策方向。

相較之下，也有不少投資人對協議持正面看法，認為此次談判結果對台灣整體並不吃虧，甚至形容是「變相簽了FTA」、「政府這次真的會談判」，直言「這協議，台灣真的賺翻」。也有人認為，半導體赴美投資不僅限於台積電本身，還將帶動設備、材料及相關供應鏈廠商，因此整體投資效應不應只以單一企業做為評估標準。

隨著討論逐漸發酵，市場逐步形成共識，2500億美元代表的是已確認或具高度可行性的企業投資規模，台積電的1000億美元已包含其中，其餘則屬未來布局空間。至於投資人最終如何解讀，有股民直言，無論政策如何發展，「還是先買台積電再說」。

