即時中心／張英傑報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，半導體232關稅條款獲最優惠待遇等等，被台灣民眾視為一大勝利，不過國民黨主席鄭麗文批評，對等關稅降為15%，也不過是比照日韓，有什麼值得高興；民眾黨也發布聲明，表示「高度憂慮」。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日出聲駁斥，唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在「羨慕」台灣；她還質疑，不要15%關稅？是要中國47%嗎？那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的布局，世界都看在眼裡。

林楚茵今天在社群平台貼文指出，「唱衰台美關稅15%的人看仔細！當你們忙著罵，韓國媒體正在羨慕台灣。」

她說，藍白還要造謠台積電去美國是「掏空」？是「產業外移」？拜託看看！台灣競爭對手的韓國，得知台灣拿到美國「關稅豁免」，處於一片焦慮中的報導。

隨後，林楚茵引用多家韓國媒體表示，《中央日報》提及，台積電加蓋5座工廠換取半導體關稅豁免，韓國半導體陷入沉重苦思；《Focus on Economy》指出，川普半導體關稅，台灣豁免輪廓顯現，韓國重回談判桌；《韓國經濟 》提及，台灣對美「All-in」330兆韓元，三星電子、SK海力士「高度緊張」；《Nate 新聞》指出，威脅韓國的台灣，在美國鋪設半導體工廠並降低關稅。

林楚茵直言，韓國把我們當成最強對手在提防，因為台灣政府談判的條件超級好，國內藍白與中國同一口徑竟然還在罵？國民黨立委甚至揚言要在國會「嚴格審查」？她就問藍白，不要15%關稅？是要中國47%嗎？「那些忙著扯後腿的人，可以醒醒了！台灣的布局，世界都看在眼裡。」

原文出處：快新聞／台美投資MOU被藍白唱衰？林楚茵怒嗆「1件事」

