台美拍板關稅協議 蔣萬安盼中央完整清楚說明

（中央社記者楊淑閔台北19日電）行政院副院長鄭麗君率團敲定台美對等關稅取得15%且不疊加稅率，今天返台。台北市長蔣萬安說，期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，以確保勞工及中小企業的權益。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。

鄭麗君與談判團隊今天上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機。

蔣萬安上午出席「115年度市長與里長有約-信義區」活動，會前媒體聯訪時問到台美對等關稅談判成果讓鄭麗君代表民進黨參選台北市長的呼聲起，是否感受壓力。

蔣萬安回應，其實離選舉還有一段時間，就是持續推動各項市政，今天也持續在基層行走、和里長面對面交換意見，以利持續照顧所有市民。

蔣萬安說，至於關稅，很期待中央能夠做一次很清楚、完整的說明，以確保每一名勞工及中小企業的權益。

另方面，內政部長劉世芳今天在立院表示，社宅政策除中央以外，地方政府也需接受此挑戰、檢討與策進；她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將拜訪台中市長盧秀燕、蔣萬安，盼共同檢討、精進未來是否有更好的社宅政策。蔣萬安對此表示，會持續跟中央溝通。（編輯：蕭博文）1150119