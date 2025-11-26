台美推動國防合作 外交人士：不受中國干擾

▲賴清德宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，圖為美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，外交人士也以三角度分析該篇投書，分別為台美有節奏推動國防合作，不受中國影響、台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛國家主權、國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵；他質疑，美國等多國已出面肯定台灣增加國防預算，難道國民黨要再度展現自己脫軌於國際社會，立場與中國吻合？

賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書《華盛頓郵報》，文中提到，政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾；他說，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

對此，外交人士也分析三點，第一，台美有節奏推動國防合作，不受中國影響。他說，外界關注川習通話是否談到台灣，但事實上美國立場早就鮮明，對台灣防衛支持只會提升，川普政府已經在本月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。

該人士提到，美國聯邦眾議院外委會轉推總統投書，並強調總統提出的國防預算是台灣自我防衛能力及印太地區安全的一大進展，這進一步證明，台灣是一個關鍵的夥伴，願意投入大量的資源來擊敗區域內的敵對勢力；美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也轉推總統投書表示支持。

第二，台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛國家主權。外交人士說，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8％為六年來之最，日本高市早苗首相也宣布增加國防預算將提前達標。在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出前提下，面對中國壓力最前線的台灣不能缺席，將跟上國際潮流，展現守護民主決心。

第三，國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵。外交人士直言，國民黨新任主席鄭麗文上任後已就俄羅斯相關發言使民主國家對她立場遲疑，如今美國等多國已出面肯定台灣增加國防預算，難道國民黨要再度展現自己脫軌於國際社會，立場與中國吻合？這是接下來各國會關注的重點。

