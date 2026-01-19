台美攜手打造AI供應鏈！ 半導體輸美零關稅電電公會讚爆

財經中心／廖珪如報導

鴻海董事長劉揚偉當選電電公會新任理事長，他宣布三大戰略目標，擘劃全球科技園區與AI平台生態系。面對國際變局。在台美關稅談判底定後，「電電公會」對結果表示肯定。將全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。（圖／記者師瑞德攝影）

台美關稅談判經歷 9 個月磋商後，行政院副院長鄭麗君 16 日宣布，已向美方爭取獲得「對等關稅 15% 不疊加」、「承諾給予台灣《232 條款》最惠待遇」等 2 個重要成果。今（19）日作為我國科技成員含量最純「電電公會」對結果表示肯定。將全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。

產量掛鉤關稅豁免：半導體零關稅配額達投資產能 2.5 倍

廣告 廣告

這項最優惠待遇內容將包含：給予台灣輸美半導體及其衍生品零關稅待遇，配額為投資產能的 2.5 倍，配額外的部分則享有 15% 的優惠關稅；若《232 條款》公布後的關稅低於 15%，將從兩者中選擇較低稅率給予台灣；台灣企業未來赴美投資設廠、營運所需的原物料、設備、零組件等，同樣也可豁免對等關稅及《232 條款》關稅。

擴及傳統與高科技產業：汽車零組件、木材及航空衍生品納入優惠清單

此外，台美談判團隊也對《232 條款》中的其他調查項目達成共識，包含台灣輸美汽車零組件、木材等項目給予 15% 不疊加的關稅；航空零組件給予對等及《232 條款》零關稅的優惠。由於《232 條款》調查的項目仍在持續增加，台美雙方也在 MOU 中載明，未來將持續逐項談判協商，爭取相關優惠待遇。在此次對等關稅談判中，我方也向美方爭取超過 1000 項對等關稅豁免，詳細內容將在台美正式簽署對等貿易協定後，向外界說明成果。

首創「台灣模式」雙向投資：2500 億美元直接投資與政府信用保證並進

對美投資方面，台灣則向美國提出台灣模式。鄭麗君強調，該模式不是單純複製或把科學園區搬過去，而是以科學園區的經驗，協助美國打造有助企業成功的產業聚落型態與投資環境。投資內容包含由台灣企業自主規劃 2500 億美元的直接投資（FDI）、我國政府提供最高 2500 億美元的信用保證；美方則會提供土地、水、電、基礎設施、便捷行政措施及友善法規環境等。

電電公會力挺政策：強化供應鏈韌性並確立台美全球 AI 戰略夥伴關係

對於談判結果，電電公會今（19） 日表示，將全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。台美對等關稅談判，雙方達成包括台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）。此外，台灣成為全球首個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等 232 關稅最優惠待遇。

另外，台灣爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力，資本承諾包含台灣企業自主投資 2500 億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高 2500 億美元給予企業的融資額度。台美雙方也促成高科技領域相互投資，確立台美全球 AI 供應鏈戰略夥伴關係。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／南亞股價持續上攻 「這佈局」成關鍵

川普為格陵蘭引爆對歐貿易戰！ 黃金飆破4670美元

開盤／地緣政治波及 台積電開盤跌15元

