台美攜手鞏固關鍵供應鏈！蕭美琴：樂見美邀請台灣參與矽盛世宣言

蕭美琴28日下午接見美台商業協會訪問團。

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴28日下午接見美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團，肯定台美商業夥伴關係在全球挑戰下仍持續正向發展及進一步鞏固雙方深化投資與貿易的堅實基礎。她期盼雙方持續攜手共同深化台美在AI（人工智慧）、關鍵供應鏈與可信賴技術等領域夥伴關係。

蕭美琴致詞時說，她代表台灣政府與人民誠摯歡迎美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）率領美台商業協會訪團來台，訪團成員都是台灣各產業領域的重要商業夥伴。回顧2025年，儘管全球地緣政治與政策環境充滿挑戰，台美商業關係整體仍呈現正向發展。

蕭美琴提到，近期在雙方談判人員的努力下，就對等關稅及232條款等達成協議，台灣企業將此視為未來推動雙邊投資與貿易夥伴關係重要基礎。過去兩年來，已成為台灣企業海外投資首選，同時也欣喜地迎來多家美國企業投資台灣，進一步強化雙方互補且穩健的夥伴關係。

蕭美琴表示，感謝柯拉克多年前促成的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），該平台自疫情期間啟動以來，歷經不同政府持續推動。近日由台灣經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）共同主持的EPPD會議，也有多個部會代表參與，再度重申與鞏固雙方的夥伴關係。

蕭美琴指出，很高興海柏格邀請台灣參與其「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），攜手鞏固多項攸關未來全球科技發展的關鍵供應鏈，包括美國在AI領域領導地位，以及台灣不可或缺的夥伴角色與重要貢獻。EPPD涵蓋多項領域，包括柯拉克提出的可信賴技術與供應鏈韌性等討論的延續，也期待未來能與美國企業在第三地展開合作。

蕭美琴續指，展望未來，雙方已奠定堅實基礎，期盼在場企業代表與合作夥伴持續努力，共同深化台美經貿夥伴關係。訪賓尚包括美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），由外交部次長吳志中陪同，前來總統府拜會副總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

