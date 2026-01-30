台美攜手AI時代 潘孟安：支持美光在台研發與成長

美光科技（Micron）總裁梅羅特拉29日在總統府與賴清德總統會晤。(資料照片，總統府提供)

台美關稅談判底定，總統府祕書長潘孟安今天（30日）表示，台美關係正邁向全新里程碑，未來的「台美對等貿易協定（ART）」將進一步深化雙方在記憶體、IC設計及雲端服務合作，讓台美成為AI世代中最強大的產業盟友。政府也會透過經濟部A＋計畫，全力支持美光在台加速高頻寬記憶體（HBM）的研發與產能成長。

美光科技（Micron）總裁梅羅特拉一行於近期訪台，昨天在總統府與賴清德總統會晤。潘孟安今天表示，台美正攜手點亮AI時代，美光深耕台灣超過30年，累積投資超過1.2兆元並培育上萬名人才，這份深厚的情誼與信任，證明了台灣不僅是美光全球布局的關鍵，更是全球半導體產業最不可或缺的堡壘。

他說，台美關係正邁向全新的里程碑，隨著台美關稅談判完成與投資備忘錄的簽署，未來的「台美對等貿易協定（ART）」將進一步深化雙方在記憶體、IC設計及雲端服務的合作。無論是美商加碼台灣，還是台商赴美投資，這份雙向流動的戰略夥伴關係，已讓台美成為AI世代中最強大的產業盟友。

潘孟安指出，在AI的世界裡，晶片與記憶體缺一不可，政府會持續透過經濟部A＋計畫，全力支持美光在台加速高頻寬記憶體（HBM）的研發與產能成長。

他強調，特別令人振奮的是，美光已與本土企業力積電展開深度合作，這種國際頂尖技術與台灣本土實力的強強聯手，不僅強化了產業競爭力，更讓台灣在AI全球領先優勢中穩佔一席之地。

潘孟安表示，美光的投資，就是台美合作最好的證明！我們會持續做企業最堅實的後盾，透過關鍵技術的扎根，打造更具韌性與競爭力的供應鏈。投資台灣，就是投資全球AI的繁榮未來，「讓我們並肩前行，創造共贏共榮的新里程碑」。

