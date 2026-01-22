台美教育倡議高層對話 訂定3年教育合作策略

（中央社記者高華謙台北22日電）「台美教育倡議」第5次高層對話今天舉行，美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識，訂定1項為期3年的教育合作策略、建立機制，以加強台灣大專院校與美國組織機構合作，同時也探討擴大地方層級交流的機會。

「台美教育倡議」第5次高層對話今天舉行，由外交部次長陳明祺主持，包括國安會副秘書長趙怡翔、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、教育部政務次長劉國偉等人出席。

AIT會後透過新聞稿表示，雙方重申將持續深化教育合作的共同承諾，成為強化人才培育、提升語言能力、促進民間交流的重要基石；美國也再次表達，將致力維繫並強化與台灣的教育連結。

AIT指出，透過擴大語言交流、以人力需求為導向的教育倡議，以及長久穩固的人民交流，「台美教育倡議」將持續推動共同繁榮、提升社會韌性、促進跨文化理解，並在全球教育環境中強化民主價值。

孔如璞在高層對話中指出，透過台美教育倡議，正打造各種合作管道，讓大學、研究機構與地方夥伴能攜手合作，直接促進區域穩定與經濟繁榮。美國與台灣也一致肯定雙方教育合作的一大支柱「傅爾布萊特計畫」，持續培育未來領袖、強化學術合作，並深化長期夥伴關係。

為進一步推動與美國各州教育合作，孔如璞代表美國國務院簽署一封致各州教育長官委員會（CCSSO）的信函，強調台灣在聯邦、州與地方各層級，都是美國重要夥伴。信中也鼓勵各州教育領導者與位於華府的駐美國台北經濟文化代表處聯繫，瞭解「台美教育倡議」下最新的K-12教育合作機會，並與各州的台灣華語文學習中心互動交流。

藍鶯致詞時，肯定台灣在推動地方層級交流方面，展現出強大決心與持續動能。

此外，美國國務院教育與文化事務局（ECA）資深官員以線上方式與會，ECA資深官員畢提（Darren Beattie）也透過事先錄製致詞，肯定台灣長期堅定支持美台教育交流。

AIT表示，如欲瞭解「台美教育倡議」，請參考2026年「台美教育倡議」事實清單（https://www.ait.org.tw/zhtw/u-s-taiwan-education-initiative-factsheet-2026-zhtw/）。（編輯：林克倫、林興盟）1150122