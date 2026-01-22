「台美教育倡議」高層對話：訂定三年教育合作策略、強化美台 STEM 人才培育

「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會。 圖：AIT提供

[Newtalk新聞] 外交部今（22）日舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，雙方達成共識，訂定一項為期三年的教育合作策略、建立機制以加強台灣大專院校與美國組織機構之間的合作，同時也探討擴大地方層級交流的機會。

「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會由外交部政務次長陳明祺主持。出席人員包括國家安全會議副秘書長趙怡翔、美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、教育部政務次長劉國偉及僑務委員會副委員長李妍慧等台美雙方與會代表

廣告 廣告

AIT表示，在對話中，美國再次表達將致力維繫並強化與台灣的教育連結。雙方並達成共識，訂定一項為期三年的教育合作策略、建立機制以加強台灣大專院校與美國組織機構之間的合作，同時也探討擴大地方層級交流的機會。

孔如璞在高層對話中表示：「透過台美教育倡議，我們正在打造各種合作管道，讓大學、研究機構與地方夥伴能夠攜手合作，直接促進區域穩定與經濟繁榮。」美台雙方也一致肯定美台教育合作的一大支柱，傅爾布萊特計畫。該交流計畫持續培育未來領袖、強化學術合作，並深化長期的夥伴關係。

為進一步推動與美國各州的教育合作，孔如璞代表美國國務院簽署一封致各州教育長官委員會（CCSSO）的信函，強調台灣在聯邦、州與地方各層級，都是美國的重要夥伴。信中鼓勵各州教育領導者與位於華府的駐美國台北經濟文化代表處聯繫，瞭解「台美教育倡議」下最新的K-12教育合作機會，並與各州的台灣華語文學習中心互動交流。在台灣華語文學習中心，美國學生能在不受審查、鼓勵自由討論的環境下，透過由台灣支援的課程學習繁體中文。

藍鶯在致詞時也肯定台灣「在推動地方層級交流方面展現出強大的決心與持續的動能」。AIT指出，透過擴大語言交流、以人力需求為導向的教育倡議，以及長久穩固的人民交流，「台美教育倡議」將持續推動共同繁榮、提升社會韌性、促進跨文化理解，並在全球教育環境中強化民主價值。

2026年1月22日台美教育倡議第五次高層對話成果，包括，第一，重申雙方在英語及華語教育領域持續深化國際教育合作的承諾；第二，透過擴大傅爾布萊特（Fulbright）學術與專家交流計畫的規模，強化美台在重點 STEM 領域的人才培育與交流管道；第三，檢視在台美教育倡議之下未來3至5年中程合作計畫；第四，凸顯理念相近民主夥伴推動國際教育合作的重要性，並支持自由、開放的教育。

第五，關注下列具體成果，包括台灣與美國24州簽署26個教育合作備忘錄；台美共同支持美國國務院「海外語言及教育交流計畫」，2024年至2025年共計6,513名美國學生來台研習華語，總人數再創新高；「台灣優華語計畫」連結台灣19所大學與美國62所大學合作推動華語文教學；台灣「華語文能力測驗」（TOCFL）獲得美國28州教育廳採認；2024年至2025年選送355名華語教學人員赴美任教，華語教師交流持續擴大；台灣在美國設置64所「台灣華語文學習中心」（TCML），逐步與美國當地機構建立合作機制；教育部與美國國務院持續支持台灣「2030雙語政策」，2024學年及2025學年計299名ETAs及166名ETFs來台協助英語教學；教育部英語教學（EMI）支援團隊進駐7所大學；台灣大學學術聯盟（UAAT）分別與美國伊利諾大學系統、德州大學系統及德州農工大學系統簽約合作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

失聯F-16V黑盒子位處深海2500公尺！ 國軍曝最新打撈進度

重申賴清德1.25兆國防預算很重要 谷立言：諾格在台建置「中口徑彈藥測試場」