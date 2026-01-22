台美教育合作邁向下階段 AIT：著重3種科技人才培育

台灣與美國今天(22日)上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話，隨後召開成果說明會。來台出席會議的美國國務院東亞與太平洋局副助卿孔如璞(Robert T. Koepcke)表示，本次高層對話非常成功，為了深化台美教育合作，他也代表國務院再次簽署「致美國各州教育主管委員會函(Letter to the Council of Chief State School Officers)」，重申美國支持各州與台灣進行教育交流。

台灣與美國在2020年12月簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，啟動「台美教育倡議」，推動多項語言教育合作計畫。

外交部次長陳明祺今天表示，台美教育倡議在美國總統川普第一任期啟動，今天在外交部舉行的第五次高層對話則是川普第二任期內首次對話，彰顯台、美雙方致力於持續加強教育合作的共同承諾。

陳明祺透露，在今天的對話中，台、美雙方同意深化教育合作，且未來合作將優先聚焦四大面向，首先是建構具競爭力的雙邊人才培育體系，其次是深化華語教育與跨文化影響力，並在台灣推動雙語教育政策的同時提升英語教學品質；此外，雙方也將攜手拓展兩國教育合作平台。他說：『(英語原音)有鑑於人工智慧發展快速，我們特別期待與美國攜手將人工智慧技術應用在華語教學、共同開發及運用可信賴的繁體中文語料庫，建構大型語言模型，此舉不僅有助於樹立全球語言科技標準，還能確保世界各地學習華語時免受言論審查及控制。』



美國國務院東亞與太平洋局副助卿孔如璞(中)表示，「台美教育倡議」第五次高層對話非常成功，為了深化台美教育合作，他也代表國務院再次簽署「致美國各州教育主管委員會函」，重申美國支持各州與台灣進行教育交流。(陳念宜 攝)

美國在台協會(AIT)副處長梁凱雯(Karin M. Lang)表示，台灣在教育跟人才培育方面表現傑出，未來雙方將攜手推動勞動力發展計畫，台美教育合作將推進到下一個階段。她說：『(英語原音)台灣在教育和人才培育方面是傑出的合作夥伴，台灣有強大的能力、創新精神、追求卓越的努力程度位居世界領先地位。展望未來，教育合作與勞動力發展之間的關係日益緊密，我們會著重這部分，培養半導體、先進製造及人工智慧等關鍵及新興技術領域的人才，這需要雙方持續地教育交流。』



外交部22日舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會(AIT)副處長梁凱雯(Karin M. Lang)出席並致詞。(陳念宜 攝)

僑委會副委員長李妍慧表示，目前全球已有94間台灣華語文學習中心(TCML)，其中在美國佔比最多，美國20個州共設有64間。展望未來，她期許在美國的TCML數量及教學品質都能持續提升。

教育部次長劉國偉則表示，在紐約州於2023年成為美國第一個承認我國華語文能力測驗成績的州政府之後，到現在已有多達28個州都予以認可，他希望我國華語文能力測驗成績未來在美國任何一州都會是有效證明。(編輯：宋皖媛)