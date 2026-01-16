台美敲定對等關稅「台企將赴美投資2500億美元」...科技粉專指「台積電扛下所有」：AI浪潮下預計千億美金投入、至少這幾年有交代

台美敲定對等關稅，台灣企業將要赴美投資2500億美元，引起熱議。科技粉專今（16）日分析「台積電扛下了所有」，且因為有AI浪潮，美國政府要求的2500億美金，台積電預計就有1000到1600億美金投入，至少這幾年是有交代了，「如果台灣要有一個人去扛炮火，今天只有台積電坦得住。」

臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」今日在臉書發文表示「台積電扛下了所有」，粉專指出，整個關稅以及台灣來看，要感謝台積電一家公司扛下了所有，台積電工程師不止值得高薪，還值得榮民、服務超過五年可以搭公車半價，加上電影票打折了，這個提案朝野應該要通過才對。

粉專指出，很多人看到台積電被「邀請」去美國設廠會不滿，這個也是真的，矽盾被拆了、投資被凹了，可以理解這個說法；就算是先進製程會放台灣，但主力製程都會去美國，這是美國政府的要求。

「不過我覺得事情是一體兩面，反過來我們要慶幸今天去的是台積電」，粉專說明，台積電毛利極高，在美國生產即使成本很高、不一定賺錢，但因為毛利高，還是扛得下來，而且還是可以從台灣進口攤平成本。

「如果台灣要有一個人去扛炮火，今天只有台積電坦得住」，粉專並說，理性上來講，這也要感謝AI浪潮，要不是有AI浪潮，台積電可能也不敢有這麼大對美的投資，美國政府要求的2500億美金，台積電預計就有1000到1600億美金投入，至少這幾年是有交代了。

粉專認為，有些人可能會不高興，覺得台灣的投資都被美國綁住，但一體兩面，如果沒有美國的雲端供應商採購這些AI晶片，現在台積電還在困擾於手機的銷售量，台灣還是有很多這邊生產的晶片需要靠對美國投資來減少關稅。

粉專舉例，廣達這樣的系統廠要投資美國，大概都在十幾億美金規模而已，何況是傳產大多規模是中小企業，靠台灣其他科技業的投資，是遠遠不夠，不像日韓還有造船汽車廠可以投資。

「所以我也覺得台灣開那麼多信用擔保給赴美投資，大概是用不完」，粉專分析，不用擔心台灣人會一窩蜂衝去美國設廠，大部分公司對手是低勞力成本國，加關稅都低價，毛利扛不住的。

