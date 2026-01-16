台美敲定稅率15%、232最惠國待遇！周玉蔻曝企業自主投資2500億含台積電1650億

台美對等關稅結果出爐，行政院今（16日）一早即發布新聞稿，確認稅率調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國「最優惠盟國待遇」，與日本、韓國、歐盟齊平；對半導體產業最為關鍵的232關稅也成為全球爭取到最優惠待遇的首個國家。對此，周玉蔻發文點出，不僅直接投資金額比日韓低、台美多出雙向投資，台灣也是一個拿到232最優惠待遇的國家。她也說，2500億企業自主投資包含台積電先前承諾的1650億，「綜觀下來，談判成果非常好，該守的都守了！」

周玉蔻一早即指出，美國商務部最新公布，台灣銷美關稅將降為15%，政府提供赴美投資企業的融資信用保證2500億，行政院同步發佈新聞稿。



周玉蔻提到，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇對此評價：「談的很好！比預期好的多！評分95分/100分」；她解讀，2500億投資、2500億信保基金，結論就是2500億投資，台灣媒體記者可能沒睡飽，寫的不清不楚，要不然就是政治記者或年輕記者，不懂信保基金。



周玉蔻表示，2500億企業自主投資包括台積電先前的1650億，但她猜政府公開不方便公說企業個案，而重點是我國比日韓直接投資金額低，且雙方多出台美雙向投資，再者是「第一個」拿到232最優惠待遇。



周玉蔻指出重點簡單如下：



1、關稅跟日韓一樣15%不疊加。



2、台積電赴美投資2500億美元，低於日韓。（日本5500億、南韓3500+1500億）。



3、台灣政府另提供2500億美元做為赴美投資企業的融資信用保證，並非投資。



4、最關鍵的是臺商赴美設廠所需的設備與原物料都免稅。



周玉蔻直言，綜觀下來，談判成果非常好，該守的都守了，雖然農產品尚未完全揭曉，但賴總統所指跟國安有關的都有保住，「該要的要到了。」

