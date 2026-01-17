台美敲定15%關稅！ 傳蕭美琴幕後擬策略「黃金計畫」

台北市 / 綜合報導

台美關稅談判在美東時間15日敲定，台灣爭取到對等關稅降到15%並且不疊加。但是除了談判幕前的行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮，傳出幕後，總統賴清德也指示副總統蕭美琴，負責談判計畫制定，她最終擬出名為「黃金計畫」的策略，詳列台灣可投資美國的項目；專家也分析，除了台灣優勢半導體AI，科學園區和工業區經驗很可能納入黃金計畫中。

行政院副院長鄭麗君，經貿辦總談判代表楊珍妮，白黑、灰黑套裝現身，兩人是這回對美交涉關稅的重要推手，最終談判團隊成功和美國敲定，15%關稅、不疊加，傳出幕後還有「大腦」來統籌，就是副總統蕭美琴。

臉書提及談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力，更感謝談判團隊的努力，但蕭副總統似乎沒有提及自己的付出，因為據了解，川普提出對等關稅之後，總統賴清德就指示，蕭美琴負責整個談判計畫的制定，最終就擬訂，名為「黃金計畫」GOLDEN PLAN的企劃策略，一一列出台灣可投資美國的項目。

據了解關稅早早談妥後，台灣最大優勢半導體，也成為232條款最好的談判槓桿，我國新竹科學園區運作模式，與完整供應鏈產業，為美國最缺乏的整合AI產業提出解方，談判過程中，竹科運作模式更不斷被搬到談判桌上。

台經院院長張建一說：「台灣傳統產業你也可以叫黃金啊，台灣傳統產業事實上很多都很有優勢，台灣過去在治理科學園區，或是工業區非常地有經驗，所以我們可能把那個經驗，比如說我們在美國懷俄明州，我們框一塊地，然後來建立一個某某(群聚)，比如說像手工具的群聚。」

專家認為，我國工具機、手工具等傳統產業，競爭力大幅提升，相關工業聚落，很有可能也在黃金計畫當中，隨著台美關稅談判落幕，背後縝密協商交換細節也被一一解密。

