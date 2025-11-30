台美整合對美軍購LOR 立委：這是受命不是合作

針對我國預擬將提具1.25兆台幣的軍購特別預算及2026度國防預算案內容，國防部戰規司正與AIT安合組合作，整合9大項對美軍購要價書（LOR），國民黨藉立法院外交及國防委員會召委馬文君表示，「這不是合作，是受命」，軍購需求應該由台灣決定，而不是被人牽著走。

國防部戰規司長黃文啟日前在立法院面對國民黨立委馬文君質詢國軍採購無人機數量時，曾脫口表達：「都是美方依台灣戰場環境幫我們規劃」。本報進一步調查，針對當前對美軍購，國防部戰規司正與AIT安合組合作，整合9大項對美軍購要價書，內容包括「台灣之盾」首批對美採購第4套愛國者三型飛彈、性能提升9個愛國者聯戰機制案。

馬文君受訪表示，坦白講，這件事非常不對勁。戰規司長自己在委員會都說「都是美方替我們規劃」。現在若戰規司又與AIT安合組一起整合對美軍購的LOR，還包括「台灣之盾」和第四套國者三型飛彈。這代表什麼？第一，這不是合作，是受命，還要說這叫「主權自主國防」？連講的人自己都心虛。為什麼台灣一直買同樣的的愛三？因為我們不是在做台灣的防衛，是在替美國補第一島鏈的缺口、補他們的帳。馬文君說，「我們不是反美」，但台灣不能變成美國說什麼就買什麼的採購窗口。軍購需求應該由台灣決定，而不是被人牽著走。

我國提出打造「台灣之盾」整合防空火力的構想，關鍵是美製、國造飛彈指管整合案。但據了解，準備提出的特別預算與年度預算案中，並沒有這部分。軍方也不認為只憑特別預算預定執行的8年內就能完成。對我提案的美商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）所提整合戰鬥指揮系統「IBCS」案，與Anduril公司所提開放式Ai指管平台「Lattice OS」案中，也尚未針對台灣作戰環境防空火力整合案提出具體方案。

對於台灣之盾，馬文君表示，她支持重層防空，但不支持買一個「只有名稱、沒有內容」的系統。台灣不能再用政治標語取代軍事工程。她認為，我國真正需要的是，先整合本土系統、先把我國指揮管制系統（C2S）的斷點補齊，再決定要不要承接IBCS或Lattice OS方案，不要為配合「台灣之盾」的漂亮名稱，急著讓台灣買別人的指管方案。

前海軍司令、國民黨立委陳永康日前也在一場研討會上表示，賴總統說要強化我們的國防建立台灣之盾，要投資400億美元，「我們總統有很好的理想，他都是政策宣導自己講，立法院不知道，行政院不知道，怎麼執行風險，就比較高了。」他說，此案裡面有多少比例是軍售FMS？有多少比例是商售DCS？有多少會是美國總統的軍援PDA，將來後續料配件你自己出？有哪些是在台灣？不同的採購方式，不同的合約內容，8年之中台幣美金的匯率是多少？中科院的角色有多少？會計師、律師是一案一個，還是有一個整體的？「統統沒有講，只有構想。」

