台美日緊密合作 林佳龍：對維護和平具重要意義

針對台海及區域安全情勢，外交部長林佳龍今天(17日)在社群平台發文表示，台灣與美國、日本近年在政治、經濟、科技與文化等領域的合作愈來愈緊密，這對維護台海及區域和平穩定具有重要意義，林佳龍強調，如同賴清德總統所說，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣將持續深化與所有理念相近國家的合作關係，共同為守護區域和平穩定與繁榮而努力。



東亞情勢近期不太平靜。外交部長林佳龍在臉書發文說明他日前與日本「笹川平和基金會」(Sasakawa Peace Foundation)、美國「印太安全研究所」(The Institute for Indo-Pacific Security)的智庫學者專家，深入討論台海及區域安全議題的情形。

林佳龍表示，外交本質上就是國與國之間共同價值的實踐，台灣始終堅守民主、自由、人權核心價值，也是負責任且值得信賴的國際夥伴，而這份價值讓台灣與美國、日本等友好國家，能在堅實的信任基礎之上，攜手緊密合作經貿、科技等領域，於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。

林佳龍指出，以賴清德總統的價值外交為核心，外交部積極落實總合外交策略，努力發揮台灣在「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」、「非紅供應鏈」交匯處的「三鏈戰略」地位優勢，並深化與民主同盟國家的合作關係，彼此互利共榮。外交部發言人蕭光偉：『(原音)以總合外交實踐賴總統強調的價值外交，同時深化與友邦及理念相近國家的夥伴關係。』

林佳龍另提到中國對台灣在外交、經濟及安全各方面的壓迫不斷升級，並以民進黨立委沈伯洋遭中國公安部門立案偵查為例，指中國利用跨境鎮壓手段，企圖威嚇我國民意代表，也削弱民主體制，這已在挑戰自由民主的國際秩序，台灣將與民主夥伴團結捍衛。