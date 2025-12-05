台美日聯手密切監控 中國百艦齊發看光光

美國海軍阿利·伯克級飛彈驅逐艦「馬斯廷號」的艦長與副艦長，正在近距離監視中國解放軍海軍的航空母艦「遼寧號」。(美國海軍)

中國解放軍近日無預警在東亞海域集結超過百艘艦艇，範圍涵蓋黃海、台海至西太平洋，引發區域局勢高度緊張。然而，這場史無前例的武力展示並未造成周邊國家恐慌，反而驗證了第一島鏈的防衛韌性。





台灣、日本與美國透過緊密的情報共享機制，早已對共軍動態進行「透明化」的嚴密監控，讓這場軍事秀完全在盟邦掌握之中。





據情資顯示，此次中共動員不僅包含海軍主力，更混編了大量海警船，試圖演練「區域拒止」（A2/AD）及封鎖作戰。



此舉被視為針對台灣總統賴清德近期對國防預算提升的回應，同時也是對日本首相高市早苗涉台言論的施壓。

面對中國的極限施壓，台灣展現出沉著態度。總統府強調「國安無虞」，國安局長蔡明彥更證實，台灣與國際友盟之間有著即時的情資交換。





國軍運用聯合情監偵手段（ISR），精確掌握了共軍在西太平洋針對外國軍艦進行的模擬攻擊演練。這顯示美、日、台三方雖未正式宣揚，但在實務操作上已形成默契，將共軍的一舉一動置於數位雷達的顯微鏡下。





日本防衛省同樣保持高度警戒，防衛大臣小泉進次郎重申將全力蒐集情報，確保周邊海域安全。專家分析，中國試圖透過「百艦齊發」製造心理恐懼，卻反讓美日台的情報鏈結更加緊密。





在周邊盟邦全天候的監控網下，這場大規模演習反而成為印太民主陣營驗證聯合監偵能力的磨刀石，讓北京的威懾效果大打折扣。