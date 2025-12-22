台美日韓科技 KC SKIN保養新標竿

KC SKIN憑藉其跨國科技背景，從眾多競品中脫穎而出。（圖/KC SKIN）

日本指標性產業平台《PR Times》近期發布觀察指出，生技產業正迎來重大轉變，「外泌體（Exosome）」已逐漸取代傳統成分，成為日本美妝界備受矚目的熱門話題。在這波浪潮中，近期在日本 Loft 通路表現亮眼的護膚品牌「KC SKIN」，憑藉其跨國科技背景，從眾多競品中脫穎而出，被視為將醫研級外泌體成功商業化的指標案例之一。





集結四國科技結晶 展現國際級生技格局





KC SKIN 的市場表現備受矚目，其背後匯聚了跨國技術資源。品牌承襲了具 40 年經驗的醫研團隊量產實力，確保品質控管達到醫研級水準。根據官方揭露的數據，其產品「美容液含 180 億顆、面膜含 3.72 億顆外泌體」，這種量化數據披露，在美妝市場中樹立了「科學保養」的透明化標竿。

KC SKIN 提出的「源自醫研級靈感（Medical-Inspired）」概念，歸功於其集結了台、美、日、韓四國的科技資源。透過台灣與韓國在原料供應與製造上的優勢，配合日本與美國的技術合作，整合出超越現有標準的保養品牌，在技術路徑上展現了與國際接軌的前瞻性。





從「補充成分」到「喚醒原生力」





KC SKIN 研發團隊強調，過去的保養品多停留在「補充」流失的膠原蛋白或玻尿酸，而 KC SKIN 提出的觀點則是「喚醒」。透過外泌體作為細胞間的信使，傳遞修復訊號，啟動肌膚既有的再生機制。這種從「外源性補充」轉向「內源性喚醒」的機制，是 KC SKIN 能在重視技術含金量的日本市場，迅速建立地位的關鍵因素。





據《PR Times》發布內容分析，KC SKIN 的目標是提供「複合式毛孔護理」的新對策。未來的保養趨勢將不再只是單純的成分補充，而是透過「最先進的生物科學（Bio-Science）」與「天然成分」的融合，從根源解決肌膚困擾。