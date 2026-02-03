台美是共生夥伴 林佳龍：台美關係決定台灣生存發展

外交部長林佳龍今日出席國史館新書發表會時表示，台美關係決定台灣的生存與發展，因為中國想要併吞台灣。（劉宇捷攝）

外交部長林佳龍今（3）日上午出席EPPD成果記者會，強調與美國互動的重大成果，下午出席國史館《美國國家安全與對台政策檔案選議》新書發表時再指出，因為對岸中國想要併吞台灣，所以與其他國家相比，無論有無邦交，都不像台美關係般，決定台灣的生存與發展。他也重申記者會所述，台美之間是「共生」夥伴關係，並建立在《台灣關係法》上發展。

外交部長林佳龍今日出席總統府記者會表示，台灣外交戰略與美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」，這個字眼也是美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）特別強調的。台美雙方在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）中能夠簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，是台美關係的重大成果。

林佳龍下午緊接出席國史館「美國國家安全與對台政策檔案選議」新書發表會也重申，「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，是台美間少見且重要的聯合聲明。台美關係從傳統安全擴大成經濟安全，像是AI供應鏈戰略對接、能源、關鍵礦物，供應鏈裡的物流、金融系統等，都是重大的突破。

林佳龍也表示，台美關係涉及到台灣的生存與發展。因為「對岸中國想要併吞台灣」，所以與其他國家相比，「無論有無邦交，都不像台美關係般，決定台灣的生存與發展」，我們當然要自助而後人助。

他表示，國際的政治、經濟，特別是地緣政治與供應鍊重組的時刻，台美經過這一年來川普再次擔任總統，外交部扮演重要角色，不只是重要的互動管道，許多執行作業也是外交部在進行。他也強調，台美之間為「共生夥伴」，而我們推動台美聯合艦隊，除了軍事安全等狹義的定義，也包括經濟繁榮發展，台美可說是最重要的架構，並建立在《台灣關係法》上發展。

林佳龍分享，今天他來到新書發表會特別有意義。對於台灣關係法與六項保證，是他在擔任外交部長後更能體會到重要性，立法過程與許多人奮鬥，都記載在《美國國家安全與對台政策檔案選議》新書中，這是國史館經過最嚴謹的研究、蒐集檔案後所編纂而成；歷史是面鏡子，讓我們從過去看見未來。

