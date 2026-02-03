台美是彼此繁榮未來不可或缺的夥伴！賴清德揭合作3大戰略方向

賴清德揭台美未來合作3大方向。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）落幕。對此，總統賴清德今（3）日表示，此次議程可歸納出台美未來合作的三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。他說，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，而台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德今上午出席「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

賴清德致詞表示，第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」上週在美國華府舉行，這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普第一任任期內所創立，上週會議則是川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德指出，從第六屆EPPD會議的召開可以看到，台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。他說明，這幾年來台灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定台美經貿法制的基礎。

賴清德表示，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。他說，從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。

第一，強化「經濟安全」。賴清德指出，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。他說，在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議台灣與美國簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。

賴清德表示，未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。賴清德指出，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

賴清德說，透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。賴清德表示，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。他說，這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結，台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可。他說，台灣接下來將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

府方人士指出，賴清德上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。該人士指，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

