台美晶片占比8：2 尹啟銘嗆龔明鑫洗腦

前經長打臉現任經長！日前台美關稅協議底定，經濟部長龔明鑫聲明到2036年，台美5奈米以下先進製程生產比，仍會有80對20。前經濟部長尹啟銘批評這是洗腦說詞，美國還會持續施壓，不可能在美僅2成。一位不具名半導體產業界人士亦強調，根據台積電規畫估算，屆時美國先進製程占比至少3成，「矽盾」變薄，到時他們還需要台灣嗎？

美國商務部長盧特尼克接受專訪就揚言，川普任內目標是把台灣半導體產能的40％，轉移至美國本土。因此龔明鑫表示，估算過5奈米以下先進製程，到2030年，台灣會有85％，美國是15％，到2036年，也還有80％對20％。不過這比例，並不包含未來台積電打算讓熊本二廠生產2奈米產能。

對於龔明鑫說「2036年台美產能占比80：20」，尹啟銘痛斥，這種說法大家也信，簡直被洗腦。盧特尼克已說4成產能會在美國，也就是台積電擴廠不會僅止於大家現看到的，美國會持續施壓。

他進一步說，當台積電美國廠先進製程不斷擴增，「經濟部說10年後台灣維持8成，美國僅2成說法，到底是要騙誰！？」

不具名半導體產業界人士同樣不相信政府說法，表示台積電董事長魏哲家已講明，未來2奈米及更先進製程產能，將會有30％來自亞利桑那州晶圓廠，在美國會有獨立的先進半導體製造聚落。

這位業界人士指出，台積電第一期1650億美元投資，就涵蓋6座晶圓廠、2座先進封裝、1個研發中心。以二廠2027年量產，三廠正在興建，四廠申請許可中，估計6座產能開出就在2036年前後，依照魏的說法，至少就已是3成，怎會是龔明鑫說的2成。

他說這還不含最近傳出台積電再投1000億美元，加碼蓋5座廠的部分，也就是未來在美先進製程超過4成，極有可能發生。且隨著加碼擴廠，材料、設備、封裝等供應鏈全跟著過去，在美國將形成非常大的半導體聚落。

如此，先進製程晶片分散，不像現在9成在台，「矽盾」真的變薄。這位人士感嘆：「那美國還需要台灣嗎？」