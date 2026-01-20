台美有望避免雙重課稅 鄭麗君曝最新進度：美方也同意啟動ADTA

行政院副院長鄭麗君透露，昨天收到美方同意啟動台美避免雙重課稅協定（ADTA）。（圖／林煒凱攝）

台美關稅近日傳出好消息，定案15％不疊加，並向美方爭取232條款下的半導體及衍生品最惠國待遇，不過目前「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」尚未完成立法程序。行政院副院長鄭麗君今天（20日）透露，根據昨天收到美方最新訊息，相關單位已希望雙方就ADTA進一步後續有利於加速程序會談。

行政院今舉行「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君表示，這次談判完成後在商務部簽署台美投資MOU，也向美國貿易代表署確認未來數周台美會接續完成台美對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。

鄭麗君指出，此次總結會議再度向美方表達，希望能儘速完成ADTA，降低雙方企業投資面臨的稅務問題，歷次談判都有提出，在總結會議也有跟美國貿易代表署提出再一次的期待。

鄭麗君透露，最新昨天有收到美方訊息，相關單位希望啟動雙方就ADTA進一步後續有利於加速程序的會談。

由於美國最高法院近日將裁決美國關稅案，鄭麗君說明，美國高院判決的結果，談判小組會持續密切關注，也須推估美國政府會如何因應，但這都在未知之中。

鄭麗君提到，其實美方已將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此過去花了很多時間就未來各種可能情境做預先性談判，取得相關的優惠待遇，而台美也將建立磋商機制，就未來232調查項目持續爭取優惠。



