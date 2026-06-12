台美洽談太空港合作 前景待觀察

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SpaceX於12日掛牌上市，掀起全球太空產業熱潮。台灣也沒缺席這波「宇宙級產業鏈」，美國在台協會（AIT）去年7月曾公開表示，台美間的太空合作正持續拓展可能性，其中太空港就有納入評估項目，但學者認為，相關技術與執行方式尚不明確，發展前景有待觀察。

國科會去年將屏東九棚選定為國家級火箭發射場，雖規畫以發射升空為主，但仍保留擴充為太空港、提供降落服務的空間。目前休士頓艾靈頓機場已有太空港執照，若合作確立，透過亞軌道飛行，台北與休士頓來往航程時間，可望從目前約16小時大幅縮短至2.5小時，初期將以無人貨運為主，技術成熟後可評估載人飛行。

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中央大學太空科學與工程系特聘教授張起維表示，國際間對火箭或軌道技術進行快速國際運輸的討論已久，相關技術可應用於商業、軍事、各種資源快速補給、派送軍人等用途，但因整體發展尚未成熟，尤其安全性就需要很多時間發展。

張起維特別談到，SpaceX於近期向美國聯邦航空總署申請「Starfall」太空運輸平台計畫，目標是要打造無人太空船，將貨物、貨艙從太空中帶往大氣層，之後再降落，將所乘載的貨物從軌道送回地球，這項技術看來也與太空港的概念類似。不過，相關技術目前都還沒有聽到更明確的作法，前景有待觀察。

近來台灣積極發展太空科技，但目前發射的7顆衛星都是委託國外執行，不只每次委託發射都要花費新台幣3至7億不等的鉅額費用，太空中心選定屏東縣滿州鄉九棚村，設置全台首座「國家發射場域」，預計民國123年將200公斤級衛星送上太空，但因空汙與噪音等問題，在環評上引起諸多質疑。

國科會表示，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，對於拓展更多可能性，我方樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來更進一步的評估和討論。