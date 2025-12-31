台美深化無人機技術合作發展 構築台灣安全屏障

無人機技術的掌握，將深刻決定台灣在未來區域安全格局中的生存空間與戰略地位。圖／陳宏銘攝

楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學 2025年，台美在無人機與無人載具領域的軍事工業合作邁入新階段，成為鞏固台灣國防安全與提升區域威懾能力的核心支柱。今年6月在台北舉行的「2025台美國防產業論壇」重點聚焦無人機系統共同研發與供應鏈協同，美方企業如Planate Management Group與Red Cat Holdings積極參與，雙方交流深化產業與技術鏈整合。10月於美國馬里蘭舉辦的「台美防務工業會議」進一步推動技術轉移與協同測試，彰顯長期合作承諾與科技夥伴關係的穩固。 ￼ 2025年底以來，台美合作在無人機供應鏈與產能布局上更呈現新動能。雙方規劃在台灣建立「雙核心」無人機製造基地，美方亦要求台灣廠商赴美設立生產能量，並邀請台灣無人機供應鏈團隊赴美投資部署，這不僅提升技術共享，也讓台灣產業鏈更深度嵌入美國防工體系。美國五角大廈旗下國防創新部門（DIU）規劃派駐聯絡官至台，加速合作推進。 ￼ 無人機技術已成現代戰略投射與不對稱防禦的核心。無人機系統的推進、飛控、感測與通訊能力直接關係戰場效率，軍用平台如MQ-9B「收割者」可實現長航時監視與打擊，商用平台則多為短航時偵察。飛控系統整合慣性、GPS與主動避障感測器，加上AI自主導航與路徑規劃，使無人機具備複雜環境下的高效作戰能力；機載酬載則決定任務範疇，從情監偵察到精準火力都能整合。這些技術進展是未來戰爭樣貌的重要基礎。 在政策法源上，美國國會2025財年《國防授權法案》與相關安全合作條款持續支持台美無人系統合作，首次在美國年度防務法案中正式納入「共同研發與共同生產」無人與反無人系統的規範，並規定五角大廈需於2026年3月前與我方協商聯合計畫，顯示美方在制度上深化軍工夥伴關係。

2025年內，美國聯邦通訊委員會（FCC）已將中國無人機製造商及關鍵元件納入國家安全管制清單，此舉為「去紅供應鏈」策略上提供外部動力，提高台美及可信賴夥伴合作的市場空間。分析認為，此管制將重塑全球無人機供應市場，促使台灣具製造與供應鏈整合優勢的企業在美防務與國際市場中扮演更重要角色。 ￼ 自2015年至2025年，美對台軍售額超過280億美元，不僅涵蓋F-16V戰機與HIMARS火箭系統，也逐步深化聯合訓練與高階軍事教育合作，形成戰略層面的緊密連結。在這一背景下，2025年8月台灣陸軍接收首批Altius-600M無人機，更顯示台美合作的具體成果與戰力提升成果。 台灣也透過「騰雲」無人機計畫與航太無人系統產業園區，積極建構自主研發體系，推展本土平台如「銳鳶二」與「紅雀三」等軍規無人機，預計自2026年起陸續部署逾千架，並結合AI導引、匿蹤與智能感測功能，以強化本土防衛能量及減少對外部關鍵零組件的依賴。 面對變動的地緣政治風險與中國日益強化的軍事壓力，台灣必須靈活調整國防預算與科技投資優先順序，透過擴大國際合作與科技創新來提升安全韌性。台美無人機合作不僅是武器與技術的交換，更是共同捍衛台海和平與印太自由的戰略承諾。無人機技術的掌握，將深刻決定台灣在未來區域安全格局中的生存空間與戰略地位。

