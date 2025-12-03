台美深化？「台灣保證實施法案」生效 學者：無具體要求
美國總統川普簽署台灣保證實施法案，之後美國國務院定期檢視，並更新與台灣交往的相關規範！對此，外交部長林佳龍表示，象徵台美關係邁進一大步。只是有學者分析，法案內容沒有具體要求行政部門作為，也與我總統過境美國、台美關稅沒有直接關係。
外交部長林佳龍笑容滿面，因為美國白宮2號宣布，總統川普簽字生效，「台灣保證實施法案」象徵台美關係，往前邁進一大步。
立委（民）沈伯洋vs．外交部長林佳龍：「互訪以及到彼此的機關，去洽談公務，比如到聯邦機構。」
雖然外交部長這樣講，但學者認為，法案內容，宣示意涵較強烈。
政治大學東亞研究所教授丁樹範：「這個就像台灣旅行法一樣，這個台灣保證實施法，沒有具體的要求，行政部門要做什麼，唯一能夠就是說，每五年要有個檢討，這個法通過與否，跟賴總統能不能過境美國，我覺得這個是，沒有直接的關係。」
另外正值台美關稅談判期間，美國川普簽署法案，也讓各界好奇，是否有象徵意義。
政治大學東亞研究所教授丁樹範：「川普對盟友關係的韓國日本，坦白講下手是滿重的，這個法案簽署與否，跟我們跟美國談的，這個互惠關稅的減免，或是等等，我覺得沒有關係。」
台美關係是否再升溫，朝野論戰，但現在藍委關注，在2023年斷交的宏都拉斯，在挺台派主政後，我國會採何種行動，拚復交。
立委（國）徐巧芯vs．外交部長林佳龍：「（台灣白蝦需求量是很大的，我們有這樣一個市場，可以來歡迎宏都拉斯白蝦，能夠輸到台灣）。」
雖然有望友邦1，但我友邦聖文森，國會大選結果，親中派的新政府當選，也讓外界憂心，台森外交關係是否會生變，外交能做什麼努力。
立委（國）徐巧芯vs．外交部長林佳龍：「（新總理他重視更實質，比較是屬於基層人民的需求，融資貸款，讓他們可以創業，或者是一些平民住宅）。」
從聖文森到宏都拉斯，外交部長林佳龍，邦交期中考，能否跨越政黨更替，也牽動國內外政局變化。
更多東森新聞報導
哥倫比亞參眾院外委會主席訪台 允推動在台設辦事處
陪同蕭美琴訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊
謝侑芯猝死未對外說？林佳龍揭原因：第一時間通知家屬
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 164
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 200
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 152
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 14
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 205
美軍何情境派兵協防台灣？蕭美琴這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴近日接受播客節目「戰情室」（WarRoom）訪問時表示，台灣不希望發生戰爭，但今日所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分；對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 22 小時前 ・ 36
民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關
即時中心／高睿鴻報導前民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；對此，前民眾黨立委蔡壁如也出面回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 7
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
普丁將訪印度突圍川普 當石油武器超級推銷員｜#鏡新聞
俄羅斯總統普丁即將要在12/4，暌違4年展開為期兩天的印度國是訪問，他將率領俄羅斯工商代表團，拜會印度總理莫迪，一方面推銷俄羅斯石油跟武器，另一方面要透過印度，取得石油設備所需的零件和技術。至於印度也想入手俄羅斯的軍備，俄印兩國深化合作，想要突圍地緣政治壓力各取所需。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。王世堅今日中午接受《CNEWS匯流新聞網》政論LIVE直播節目《中午來開匯》專訪。談及不參選台北市長的原因，他強調，自己身為白色恐怖與228事件的受難家屬，加害他們的人是蔣家的上一代，結果他父親、祖父的「父祖輩」受害，若到他這時代（選台北市長），竟然又輸給蔣家的下一代，他無法接受。民進黨王世堅今日接受《中午來開匯》專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》提供）王世堅說，「上一代受害的時候，他們是用刀、用槍可以強制，他們是集權與獨裁可以加害你，現在開放民選之後，我在人民的選擇之下，我輸給他，我不但對不起我父親、我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。記者提問，針對王世堅再度表示不參選，您有放心一點嗎？對此，吳怡農指出，自從他宣布參選以來，重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，他也相信選對會的決定會反應市民的期待。原文出處：快新聞／王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光綠北市人選「非王世堅」？郭正亮點「這大咖」適合出戰許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 1 天前 ・ 6
最新民調出爐! 綠支持度33.2%.藍20.1%.白僅剩8.2%
政治中心／綜合報導美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加比綠營還低，此外總統賴清德信任度與滿意度也緩步上升，而距離2026只剩不到一年，傳出綠營進入選戰模式，黨中央發言人卓冠廷與戴瑋姍將辭職回歸選區，人選將由立院黨團接手。民眾黨近期爆出走潮，創黨元老朱蕙蓉與發言人李有宜相繼退黨，士氣低迷也從民調上得到印證。國內朝野主要政黨好感度出爐。（圖／民視新聞）根據美麗島電子報最新民調，民眾黨支持度只剩8.2%，好感度僅有30.7%，國民黨支持度20.1%、好感度35.4%，民進黨支持度33.2%、好感度39.9%，藍白支持度相加比綠營還低，民進黨政黨民調攀升，總統賴清德滿意度也逐步回升，信任度上升0.6%來到42.3%，滿意度上升0.8%來到40.9%，兩項數據都是連三個月增加。立委(民) 賴瑞隆：「這段時間我們看到政府持續的有做事，持續的讓人民有感，也因此民調也持續的上升。」立委(國) 賴士葆：「一起努力啦，不管民調一時的啦，民調參考嘛，民眾黨還是有它一定的基層的支持度啦。」不只總統滿意度回升，卓內閣民調也往上走，滿意度與不滿度即將黃金交叉，而距離2026九合一選舉只剩一年不到，傳出為了因應選戰，執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，但黨中央否認。民進黨祕書長徐國勇強調總統民調已黃金交叉，駁斥有內閣改組想法。（圖／民視新聞）民進黨秘書長 徐國勇(12.01)：「我們現在的施政滿意度，其實從我們自己的民調，以及從震傳媒的民調都可以看得出來，我可以明白的告訴大家三個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉了，我們的黃金交叉在信任度是穩定的，在這個狀況之下，我想沒有什麼所謂，內閣要改組了等等這些問題。」中央執政腳步越站越穩，沒有改組的準備，倒是黨中央，因為黨發言人卓冠廷與戴瑋姍將請辭回歸選區，曾任發言人的李坤城與林楚茵，可望再度回歸。立委(民) 吳思瑤：「我所知道的會從立院黨團來挖角，會讓立院黨團最熟知政治運作第一線的立委同仁來分工。」府院黨各自調整步伐，迎接2026地方大選。原文出處：美麗島電子報民調出爐 綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2% 更多民視新聞報導蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
賴清德警告「愛國者治台」 藍：若熟讀憲法不會說這番話
台北市 / 綜合報導 總統賴清德公開表示，如果在野黨接受中國要求的九二共識，以及一個中國原則，未來恐怕會淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨立委徐巧芯則說，國民黨認同九二共識不是一天兩天，如果賴清德認為自己是中華民國的總統，並熟讀憲法的話，不會說出這番話。外交部長林佳龍說：「在台灣方面有沒有外交部長，我就在這裡不管是台灣的護照，或外交部長的名片我們都可以走遍天下。」回擊中方挑釁，接著強調中華民國，有行使主權的能力，不過在上週「川習通話」後，外交部分析美中互動進入「暫緩期」，川普政府也展現出，對台政策立場的延續，但立法院程序委員會中，藍白聯手擋下1.25兆國防預算，林佳龍認為將給國際社會，傳達錯誤訊息。立委(民)沈伯洋VS.外交部長林佳龍說：「當然會有一些可能負面的解讀，那我們當然也期待就是立法院可以讓它，儘快地進入程序委員會進行實質的討論。」呼籲法案盡速排審，再看看美國媒體「彭博社」，專欄作家瓦斯瓦尼指出，北京正在密切研究川普政府，逐漸成形的「俄烏和平框架」，觀察為了達成協議，願意對俄羅斯讓步到何種程度，尤其隨著華府對台訊號日益模糊，習近平統一台灣的意圖卻越發明確，「這讓台灣處於危險境地」。昨(2)日藍白封殺國防條例後，中國隨即在渤海實施實彈射擊。立委(民)林楚茵說：「國防特別預算被封殺之後，中共立刻就發動了軍事的動作，所以言下之意這就是一個所謂的裡應外合。」總統賴清德示警，在野黨如果接受中國要求的，九二共識及一個中國原則，未來恐怕淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。立委(國)徐巧芯說：「國民黨認同這個九二共識，不是一天兩天是長期的這個政策，如果賴清德總統認為自己是中華民國的總統，有熟讀中華民國的憲法的話，今天就不會說出這番話來。」立委(民)沈伯洋說：「長期以來國民黨所享受的這個紅利，就是他們認為他們能夠跟共產黨談判，所以呢不管今天共產黨對台灣要做什麼事情，它都要透過國民黨作為一個仲介。」當前中國對台威脅日益加劇，也影響響內部政治氛圍。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 1
川普簽字了！《台灣保證實施法》正式生效
[NOWnews今日新聞]白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 13
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2