台美深化？「台灣保證實施法案」生效 學者：無具體要求

美國總統川普簽署台灣保證實施法案，之後美國國務院定期檢視，並更新與台灣交往的相關規範！對此，外交部長林佳龍表示，象徵台美關係邁進一大步。只是有學者分析，法案內容沒有具體要求行政部門作為，也與我總統過境美國、台美關稅沒有直接關係。

外交部長林佳龍笑容滿面，因為美國白宮2號宣布，總統川普簽字生效，「台灣保證實施法案」象徵台美關係，往前邁進一大步。

立委（民）沈伯洋vs．外交部長林佳龍：「互訪以及到彼此的機關，去洽談公務，比如到聯邦機構。」

雖然外交部長這樣講，但學者認為，法案內容，宣示意涵較強烈。

政治大學東亞研究所教授丁樹範：「這個就像台灣旅行法一樣，這個台灣保證實施法，沒有具體的要求，行政部門要做什麼，唯一能夠就是說，每五年要有個檢討，這個法通過與否，跟賴總統能不能過境美國，我覺得這個是，沒有直接的關係。」

另外正值台美關稅談判期間，美國川普簽署法案，也讓各界好奇，是否有象徵意義。

政治大學東亞研究所教授丁樹範：「川普對盟友關係的韓國日本，坦白講下手是滿重的，這個法案簽署與否，跟我們跟美國談的，這個互惠關稅的減免，或是等等，我覺得沒有關係。」

台美關係是否再升溫，朝野論戰，但現在藍委關注，在2023年斷交的宏都拉斯，在挺台派主政後，我國會採何種行動，拚復交。

立委（國）徐巧芯vs．外交部長林佳龍：「（台灣白蝦需求量是很大的，我們有這樣一個市場，可以來歡迎宏都拉斯白蝦，能夠輸到台灣）。」

雖然有望友邦1，但我友邦聖文森，國會大選結果，親中派的新政府當選，也讓外界憂心，台森外交關係是否會生變，外交能做什麼努力。

立委（國）徐巧芯vs．外交部長林佳龍：「（新總理他重視更實質，比較是屬於基層人民的需求，融資貸款，讓他們可以創業，或者是一些平民住宅）。」

從聖文森到宏都拉斯，外交部長林佳龍，邦交期中考，能否跨越政黨更替，也牽動國內外政局變化。

