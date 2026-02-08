台美混血正妹！余睿為台灣在冬奧寫下歷史

台灣冬奧史上第一位女子越野滑雪代表余睿。（圖／東森新聞）





台灣冬奧史上第一位女子越野滑雪代表余睿，還是神經科學研究生，課業繁忙還要抓緊時間訓練，相當不容易，她也說很榮幸代表台灣出賽。

披上中華隊戰袍出征，她是台灣冬奧史上第一位女子越野滑雪代表余睿，完成首場冬奧賽事的她，難掩緊張與興奮之情。

冬奧女子越野滑雪國手余睿：「現在日夜溫差有點大，晚上會比較冷一些，白天會溫暖一點，這也代表雪才剛剛結凍，又因溫度升高，雪踩下去會有陷下去的感覺，但我沒有跌倒，這點我感到很開心。」

廣告 廣告

長相甜美五官深邃的余睿，父親是美國人，母親是台灣人，出生在密西根州的她，最初是接受競技游泳訓練，高中最後一年，在朋友的鼓勵下，加入學校滑雪隊，才讓她正式踏上滑雪之路，相比從小訓練的選手，余睿是到22歲才開始接受正規訓練，起步比別人晚，當然得加倍努力，一年800到1200小時的紮實訓練量，對體能是極大考驗，而且余睿還有另一個身分是神經科學研究生，要兼顧實驗研究與滑雪訓練，相當不簡單。

冬奧女子越野滑雪國手余睿：「讓我們一起收看賽事，一起為台灣隊加油，2026米蘭奧運，一啟動一起上場，這是我喜愛的運動，台灣也是我很愛的國家，即使我從小沒有在台灣長大，但我還是跟台灣有很深的連結，我真的感到很榮幸。」

雖然沒長時間定居台灣，但與台灣的血緣和情感，並未因此轉淡，余睿這回冬奧目標是在10公里項目進到前35名，並成為亞洲前三名的選手之一，不怕起步慢，余睿要在國際賽發光，用實力證明自己。

更多東森新聞報導

米蘭萬人上街抗議冬奧！ 警民爆衝突、6人遭拘留

義大利冬奧賽場附近雪崩 3滑雪客喪生

男子滑降賽瑞士好手奪冠 摘米蘭冬奧首金

