台美混血「費仔」為台灣出戰經典賽前先結婚 林家正留言祝福

「費仔」費爾柴德宣布結婚，分享與妻子的婚宴照。（翻攝自stu_fairchild4 IG）

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前表態「願意代表台灣出戰（經典賽）」，今天在IG宣布結婚：「我娶了最好的朋友、旅行規劃師和電影劇情講解員，我真是個幸運的男人。」還分享與老婆擁吻的甜蜜婚紗照，旅美捕手林家正也留言祝福：「Congrats brother（恭喜兄弟）」

29歲的費爾柴德在美國出生長大，母親來自台灣，近5年陸續在大聯盟效力過亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人、辛辛那提紅人以及勇士隊，以其優異的守備能力和飛快腳程著稱，不過他今年被勇士從大聯盟40人名單移除，之後透過現金交易加盟光芒，卻因右側腹斜肌受傷整季未能登場。

費爾柴德在球季變動之時結婚，動向引人關注。（翻攝自IG）

光芒在11月初將費爾柴德指定讓渡，他成為自由球員，未來動向仍待觀察。中職會長蔡其昌7月曾經與退役球星郭泓志等人赴美，原本要親自拜訪費爾柴德（Stuart Fairchild），但他因家事臨時取消會面，但一再強調高度意願參與台灣隊，希望中職能持續與其聯絡人保持密切聯繫；這個球季對他來說波折不斷，若能藉著經典賽證明身手，有助重返大聯盟。

