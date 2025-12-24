台美無人機合作再深化 進補台廠9檔

財經中心／廖珪如報導

美台深化無人機合作。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（圖／國防部提供）

隨著美方完成紅鏈封鎖，美台在無人機領域的合作可望進一步升溫。市場傳出，美國五角大廈旗下國防創新部門（DIU）規劃派駐聯絡官至台灣，以加速雙方在無人機系統與應用層面的合作進展，並已邀請台灣無人機供應鏈組隊赴美投資，顯示台美防務科技合作正朝更實質方向推進。

法人指出，無人機為台灣近年國防自主發展的重點項目之一，隨著國防預算逐年提高，相關政策支持力道有望延續，未來亦不排除再次成為賴總統談話與政策宣示焦點，帶動族群關注度持續升溫。

在此背景下，台灣無人機相關供應鏈個股受到市場點名，包括全訊（5222）、世紀（5314）*、中光電（5371）、聰泰（5474）、佳邦（6284）、攸泰科技（6928）、邑錡（7402）、雷虎（8033）及寶一（8222）等，後續表現將視台美合作進展及國防訂單落地情況而定。

法人認為，在地緣政治與國防自主趨勢推動下，無人機產業已由概念題材逐步邁向實質布局階段，供應鏈中具備系統整合、關鍵零組件或軍用經驗的廠商，將是中長期市場關注焦點。

