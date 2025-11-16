台美發布匯率聯合聲明 外界推測關稅談判結果將揭曉
台美匯率議題聯合聲明曝光後，未來，央行將從每半年公布干預匯市的數字，改成每一季公布，而台灣也不能透過操縱匯率取得競爭優勢。
觀察14日，新台幣兌美元匯率收盤價是31.15元，但場外交易匯率卻從31.182元升到30.654元，各界關注17日匯市開盤，新台幣的走勢。
匯率專家李其展認為，「有可能會因為表態後，後續干預力度比較小一點或比較保守一點，但是如果過度波動的話，央行應該還是會去調節的。匯價區間其實一直在30.5上方，就表示台幣偏弱的格局還沒有變，那就看一下禮拜一開盤到底會不會升值。」
外界分析，這份「台美匯率議題聯合聲明」有可能代表台美關稅談判即將揭曉，因為南韓在宣布結果前，除了先赴美大舉投資，再來就是外匯協議，最後則是進口美國產品，現在台灣似乎進入第二階段。
引起關注的是，自從對等關稅上路後，不只各國進出口貿易受影響，因為進口產品被加徵關稅，也帶動美國消費者對食品價格高漲的擔憂。
川普日前宣布，撤銷超過200種食品進口關稅。由於台灣有許多資通訊電子產品輸美，未來關稅有沒有機會調降？
淡江大學經濟學系教授蔡明芳認為，「我們要把我們的關稅調比較低，當然會是有機會的，那這個有機會有一個很重要的前提，就是我們的產品是不是在美國市場是比較無可替代的。」
專家分析，如果美國對台灣的資通訊產品課高關稅，除了衝擊消費者購買意願，對廠商也不是好訊息。未來，美國聯準會是否會持續降息，得密切關注。
更多公視新聞網報導
美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行
我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露
輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國
其他人也在看
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
普發一萬「ATM領現」下周一開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」下周一（17）開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體股3大利空來襲 飆漲數日的創見、華東遭處置至月底
記憶體相關個股近期遭遇3大利空夾擊，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報表現不佳、中國大陸長江存儲擴產，加上DRAM報價漲幅大幅收斂，導致記憶體股昨天後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌全面拉回修正。其中創見（2451）、華東（8110）因股價飆漲過猛，13日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。中天新聞網 ・ 1 天前
豐原5口被騙買639萬黃金 1年狂刷卡53次明細曝！中檢怒批：惡性重大
台中豐原五口命案偵結，李姓團購主遭求處15年刑期。檢警查出，李女利用「刷卡代購黃金」詐術，自稱是利用價差賺取獲利，誆騙王家刷一筆可賺最高8000元的佣金，王家從去年6月開始，總計刷了53筆，購買639多萬的黃金。李女每次拿到黃金後，立刻賣回銀樓變現，或拿到當鋪質借現金，應付生活開銷或還債，等到王姓姊姊察覺常拖欠信用卡未繳款時，李女竟翻臉恐嚇王家逼交高額違約金，手段十分惡劣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
威京小沈陷司法、寶佳乘勢出擊 中工經營權之戰全面升溫
中華工程（中工）近期陷入經營權攻防，寶佳集團旗下堡新投資自10月底以來在短時間內大舉買進中工股票，持股突破一成，引發市場對「非合意併購」的聯想。中工批評此舉為「禿鷹式掠奪」，並向主管機關喊話調查資金來源；董事長周志明更致信全體員工，強調這場爭奪戰牽動中工70多年基業，呼籲內部團結一致、守住經營主導權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
網通天龍們全面噴發！智邦單季EPS14元震撼業界、「這檔」3.42 元緊追 多檔從虧轉盈狂翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導網通族群第三季財報陸續揭曉，整體氣氛宛如被AI旋風全面點燃，獲利大幅躍升、轉虧為盈的戲碼一檔接著一檔上演。族群龍頭智...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍EBC東森新聞 ・ 19 小時前
囤房稅2.0上路半年「逾113萬戶加重課稅」 稅收增加57億元
囤房稅2.0把房屋「全國總歸戶」，自住方面僅課1.2％，全國限制3戶，但若囤房空置或未有效運用，依差別稅率課徵2到4.8％稅率。建商超過2年還未銷售的餘屋也是同樣稅率，避免建商囤房、促使迅速將建案出售。若房屋出租、誠實申報所得稅的房東，則課1.5到2.4％、符合公益出租或...CTWANT ・ 5 小時前
輝達財報開獎 台股上攻28.5K
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台再掀AI熱，然隨美股AI估值過高引發泡沫擔憂，市場期盼19日將公布的輝達最新一季財報送暖，為近期台美股市打上強心針。投資圈聚焦其釋出的最新展望，法人推演輝達財報三大劇本，最佳情境台股可再展多頭，向上突破28,500點再創歷史新高。工商時報 ・ 8 小時前
沒跟上大盤漲勢！ 聯發科「慘虧15萬」他無奈：以為抄底竟接刀
近期台股大盤狂漲，但有網友感嘆，投資的聯發科（2454）非但未跟上這批漲勢，反而持續下跌，原以為在股價1400時可進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，引發討論。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
震盪盤怎麼買？00878長期資金進駐 熱門ETF買點浮現
[Newtalk新聞] 在台股進入高檔震盪、AI 類股漲多回檔之際，市場資金逐漸轉向兼具收益與成長潛力的產品。無論是依靠穩健配息支撐的高股息 ETF，或是受惠產業趨勢的半導體與海外市場 ETF，都展現不同面向的配置機會。 以下是國泰證期解析聚焦五檔具代表性的 ETF，包括兼具抗震力與補漲空間的 00878、掌握 AI 升級趨勢的 00982A、受惠越南長線經濟成長的 00885、具主動選股優勢的 00984A，以及站在半導體成長浪潮核心的 00891的內容： 1、國泰永續高股息（00878） 台股震盪回到合理評價，AI類股漲多回檔，高股息ETF顯抗震力。00878布局電子、金融與傳產，具落後補漲空間。本月配息0.4元，11／17前買進可參與除息，現階段進場可望同時收取股息與資本利得，吸引長期資金進駐。 2、群益台灣強棒（00982A） 科技股震盪、軟銀出清輝達使AI鏈承壓，但北美CSP資本支出仍強。00982A聚焦AI規格升級、台積電供應鏈及報價可望調漲族群。本月配息0.334元，年化殖利率約9%。台股震盪反成加碼良機，兼具成長動能與穩定息收。 3、富邦越南（00885） 越股短線回檔新頭殼 ・ 19 小時前