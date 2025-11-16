台美發布匯率聯合聲明 外界推測關稅談判結果將揭曉

台美匯率議題聯合聲明曝光後，未來，央行將從每半年公布干預匯市的數字，改成每一季公布，而台灣也不能透過操縱匯率取得競爭優勢。

觀察14日，新台幣兌美元匯率收盤價是31.15元，但場外交易匯率卻從31.182元升到30.654元，各界關注17日匯市開盤，新台幣的走勢。

匯率專家李其展認為，「有可能會因為表態後，後續干預力度比較小一點或比較保守一點，但是如果過度波動的話，央行應該還是會去調節的。匯價區間其實一直在30.5上方，就表示台幣偏弱的格局還沒有變，那就看一下禮拜一開盤到底會不會升值。」

外界分析，這份「台美匯率議題聯合聲明」有可能代表台美關稅談判即將揭曉，因為南韓在宣布結果前，除了先赴美大舉投資，再來就是外匯協議，最後則是進口美國產品，現在台灣似乎進入第二階段。

引起關注的是，自從對等關稅上路後，不只各國進出口貿易受影響，因為進口產品被加徵關稅，也帶動美國消費者對食品價格高漲的擔憂。

川普日前宣布，撤銷超過200種食品進口關稅。由於台灣有許多資通訊電子產品輸美，未來關稅有沒有機會調降？

淡江大學經濟學系教授蔡明芳認為，「我們要把我們的關稅調比較低，當然會是有機會的，那這個有機會有一個很重要的前提，就是我們的產品是不是在美國市場是比較無可替代的。」

專家分析，如果美國對台灣的資通訊產品課高關稅，除了衝擊消費者購買意願，對廠商也不是好訊息。未來，美國聯準會是否會持續降息，得密切關注。

