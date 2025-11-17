台美發表匯率聯合聲明！ 科技專家超感動：看到幾乎飆淚





英國《經濟學人》日前撰文指出，台幣價格過低是因為我國央行要維持出口、避免「荷蘭病」，反而讓台灣患上「台灣病」（Taiwanese disease），還建議應該規劃匯率長期升值的路徑，事後央行與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，對此科技專家許美華直言，這份聯合聲明彰顯出台灣已被美國當成重要的夥伴看待，不再是屢屢被施壓台幣升值的處境，令她看到宣言時「感動到幾乎要飆淚了」。

許美華在臉書發文表示，《經濟學人》最新封面故事指教台灣經濟有病、新台幣必須升值，但真正對台幣匯率影響重大的事件是，我國央行火速做出回應，並與美國財政部一起端出「台美匯率聯合聲明」，身為30年前曾經長時間見證美國政府照三餐放話、壓迫台幣升值的見證者，她在看到聲明內容之後，內心除了激動更多的是感動。

廣告 廣告

她強調，台灣花了30年終於走到今天這一步，已經被美國老大哥當成重要的夥伴看待，不再是當年被施以各種鐵拳的沙包，關鍵來自台灣的半導體產業，尤其是台積電發揮重要性。

根據許美華的說法，台美在週五晚上8時30分於兩地同步發布的聯合聲明，發布時間點非常巧合，應該是為了回應《經濟學人》覺得台幣應該升值的封面故事，央行擔心報導會造成台幣升值的預期心理，於是緊急找美國財政部溝通，加工趕出這份聲明，希望能夠下週開盤前安定金融市場人心，尤其聲明第一句就提到美國財政部跟台灣央行是「可信賴的夥伴」，展現出對台灣善意十足。

她認為，聲明的內容持平、友善，沒有對台灣央行有任何指責，陳述的幾乎就是貨幣銀行教科書對央行合宜行為的描述，因此央行回應「前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致」，白話意思就是「我們本來就是這樣做的」，綜觀聲明重點大致如下：

1.雙方同意，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整，或取得不公平的競爭優勢。

2.雙方同意，干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。

許美華指出，聯合聲明唯一改變現況的是央行承諾，自本年12月底起有關干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次，最重要的是央行在新聞稿提到「雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值」，推測敢把這句話寫入一定是取得美國財政部同意，「看到那句話，我感動到幾乎要飆淚了。」

根據她的說法，台幣匯率在1980至2000年間經歷狂飆的20年，從40元一路升至25元，1992年一度升至24元價位，接著逐步走貶來到34元，之後才趨於平穩並在30元附近震盪，在台幣狂飆的那20年，美國幾乎左右新台幣匯率變化的主動權，持續透過各種管道施壓台幣升值，包括國務卿等官員也三不五時放話，經常喊話台幣被嚴重低估、必須升值，一旦我國央行的匯率政策讓美國人不滿意，還得擔心被美國列入操控匯率國家的名單，甚至還得面臨301條款被要求更多開放，否則將面臨制裁，當時的台灣央行跟經貿單位成天活在美國的鐵拳陰影下，「就像小媳婦一樣，整天看著美國老大哥的臉色過日子。」

。

許美華強調，如今30年過去，居然能看到一份過去無法想像、雙方平起平坐、用詞極為友善的「台美匯率聯合聲明」，這顯然是央行主動要求與美國磋商後火速對外發佈的文件，顯見台灣已經是美國最重要的半導體夥伴，「美方考慮台美匯率，不只已經不像以前那樣，把台灣往死裡打，更多的是體諒和尊重，一路看著台灣走過地獄的人，回望當年怎麼會不激動呢？台灣已經不是當年那個台灣了！感激老天爺讓我看到這一天！」

（封面示意圖／PhotoAC）

更多東森財經新聞報導



義大利老闆嘲諷「16台人點5披薩」遭炎上！ 市長出手了

大氣系發雞排放鳥！ 地理系霸氣送350杯飲料 業者證實：已付清

8縣市今分區停水！ 最長達10小時 名單一次看