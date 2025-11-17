台美發表匯率聯合聲明！ 科技專家超感動：看到幾乎飆淚
英國《經濟學人》日前撰文指出，台幣價格過低是因為我國央行要維持出口、避免「荷蘭病」，反而讓台灣患上「台灣病」（Taiwanese disease），還建議應該規劃匯率長期升值的路徑，事後央行與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，對此科技專家許美華直言，這份聯合聲明彰顯出台灣已被美國當成重要的夥伴看待，不再是屢屢被施壓台幣升值的處境，令她看到宣言時「感動到幾乎要飆淚了」。
許美華在臉書發文表示，《經濟學人》最新封面故事指教台灣經濟有病、新台幣必須升值，但真正對台幣匯率影響重大的事件是，我國央行火速做出回應，並與美國財政部一起端出「台美匯率聯合聲明」，身為30年前曾經長時間見證美國政府照三餐放話、壓迫台幣升值的見證者，她在看到聲明內容之後，內心除了激動更多的是感動。
她強調，台灣花了30年終於走到今天這一步，已經被美國老大哥當成重要的夥伴看待，不再是當年被施以各種鐵拳的沙包，關鍵來自台灣的半導體產業，尤其是台積電發揮重要性。
根據許美華的說法，台美在週五晚上8時30分於兩地同步發布的聯合聲明，發布時間點非常巧合，應該是為了回應《經濟學人》覺得台幣應該升值的封面故事，央行擔心報導會造成台幣升值的預期心理，於是緊急找美國財政部溝通，加工趕出這份聲明，希望能夠下週開盤前安定金融市場人心，尤其聲明第一句就提到美國財政部跟台灣央行是「可信賴的夥伴」，展現出對台灣善意十足。
她認為，聲明的內容持平、友善，沒有對台灣央行有任何指責，陳述的幾乎就是貨幣銀行教科書對央行合宜行為的描述，因此央行回應「前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致」，白話意思就是「我們本來就是這樣做的」，綜觀聲明重點大致如下：
1.雙方同意，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整，或取得不公平的競爭優勢。
2.雙方同意，干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。
許美華指出，聯合聲明唯一改變現況的是央行承諾，自本年12月底起有關干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次，最重要的是央行在新聞稿提到「雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值」，推測敢把這句話寫入一定是取得美國財政部同意，「看到那句話，我感動到幾乎要飆淚了。」
根據她的說法，台幣匯率在1980至2000年間經歷狂飆的20年，從40元一路升至25元，1992年一度升至24元價位，接著逐步走貶來到34元，之後才趨於平穩並在30元附近震盪，在台幣狂飆的那20年，美國幾乎左右新台幣匯率變化的主動權，持續透過各種管道施壓台幣升值，包括國務卿等官員也三不五時放話，經常喊話台幣被嚴重低估、必須升值，一旦我國央行的匯率政策讓美國人不滿意，還得擔心被美國列入操控匯率國家的名單，甚至還得面臨301條款被要求更多開放，否則將面臨制裁，當時的台灣央行跟經貿單位成天活在美國的鐵拳陰影下，「就像小媳婦一樣，整天看著美國老大哥的臉色過日子。」
。
許美華強調，如今30年過去，居然能看到一份過去無法想像、雙方平起平坐、用詞極為友善的「台美匯率聯合聲明」，這顯然是央行主動要求與美國磋商後火速對外發佈的文件，顯見台灣已經是美國最重要的半導體夥伴，「美方考慮台美匯率，不只已經不像以前那樣，把台灣往死裡打，更多的是體諒和尊重，一路看著台灣走過地獄的人，回望當年怎麼會不激動呢？台灣已經不是當年那個台灣了！感激老天爺讓我看到這一天！」
（封面示意圖／PhotoAC）
更多東森財經新聞報導
大氣系發雞排放鳥！ 地理系霸氣送350杯飲料 業者證實：已付清
其他人也在看
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 13 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 33 分鐘前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 1 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
領錢時間到！台積電配息6元「這天」發 分析師預測「這年」上看10元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）日前召開董事會，決議將提升每股配息金額，調整至歷史新高價6元，消息一出引發股民一片叫好。知名半導體分析...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 3 小時前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日 這檔年化配息率飆12%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
黃立成快看！小資女因1心態「all in加密幣」 斷送800萬積蓄負債累累
在現今高壓的經濟環境下，許多人選擇斜槓或投資來增加收入，其中加密貨幣成為不少年輕人的熱門選擇。然而，高風險伴隨高報酬，操作不慎就可能瞬間血本無歸。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前