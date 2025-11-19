台美百年小學締結文化交流合作 台生來美體驗美式課程

創校逾百年、來自台灣的國立台北教育大學實驗小學（簡稱國北大實小），日前與同樣擁有百年歷史的南加知名小學Polytechnic School正式簽署文化交流合作備忘錄，為未來雙方教學互訪、線上、實體交流，以及兩地文化課程合作奠定基礎。共19位台灣學生走進Polytechnic School校園，展開為期三天的課程體驗，收獲甚多。

國北大實小校長祝勤捷（Jack Zhu）近日率隊來美交流，並與Polytechnic School校長John W. Bracker完成兩校合作協議簽署。交流期間，19位來自台灣的小學生走進Polytechnic班級學習。該校特別安排歷史、人文與自然科學等課程，讓學生深入體驗美國小學的教學方式；台灣學生則以陶笛演奏、現場揮毫、毛筆書法示範、分享春聯等方式展現中華文化，活動由慈濟人文學校校長左少玲促成。

國北大實小團隊此行還參訪龍都小學（Philistine Rondo School of Discovery），雙方在創造力與領導力的教育理念上高度契合。祝勤捷與龍都小學副校長陳怡倫（Eileen Chen）以及Corona學區學術交流主管，就未來教學合作與文化互訪進行深入討論。駐洛杉磯台北經文處教育組組長李政翰、秘書陳姵汝同行，盼促成更多台美教育交流機會。此外，赴美團隊拜會洛僑中心主任鍾佩珍，進行僑務交流。

交流期間，台灣學生在美國校園用餐、參加團體活動，並前往迪士尼樂園、海洋公園及當地最古老書店，在課堂之外體驗南加多元文化。洛杉磯校友更為來自台北的學弟、學妹舉辦歡迎晚宴，多位畢業五、六十年的校友參與，準備紀念衫、甜點及專屬禮品。校友程東海、車慶餘、侯微月、許希聖等協助活動順利進行。龍都小學家長代表林芯怡表示，正規劃明年帶學生赴台，參加國北教育大學舉辦的文化營，體驗國北大實小的校園課程，延續此次成果，讓兩地學生在交流中相互啟發、共同成長。

