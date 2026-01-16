台美相互投資 業者：雙方互利軍工合作空間大

（中央社記者江明晏台北16日電）美方有望擴大投資台灣「五大信賴產業」，針對國防產業，業者表示，台美若在軍工領域展開投資合作，將是互利關係；美國掌握關鍵尖端技術，台灣能將技術快速商品化與量產化，並契合全球去紅化供應鏈浪潮，在無人機、軍機、飛彈等領域，台美都具備相當大的合作空間。

台美關稅談判今天達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

其中，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」，分別為半導體、AI、國防、安控、通訊生技等，受到業界矚目。

萬寶投顧執行長王榮旭對中央社記者表示，台美國防相關產業具備明確的「去中化」共同目標，這更是歐美全球趨勢，透過與台灣合作、聚焦去紅化供應鏈，有機會打造高CP值、有競爭力的商業模式。

國內軍工大廠表示，目前尚未接獲相關訊息，對於美方是否與美國民間企業進行投資布局，現階段不便過度揣測。不過，後續美國與台灣在軍工領域合作生產的產品與零組件，是否能適用關稅豁免機制，仍有待進一步觀察。

產業人士對中央社記者分析，台美若在軍工領域展開投資合作，將是互利關係。美國部分產業確實出現空洞化現象，有賴台灣供應鏈支撐；以無人機產業為例，台灣具備完整供應鏈與製造優勢，正好契合全球「去紅化」供應鏈的發展趨勢，在國際市場上也是被高度需求的合作對象。

相對而言，美國則掌握關鍵高端技術，包括GPS定位、軍用級感測與情監偵系統、高空長航時，以及抗干擾與資安等核心領域。

他進一步指出，台灣強項在於將技術快速商品化與量產化，若美國願意將尖端技術導入台灣，不僅有助進一步提升去紅化供應鏈的技術價值，也不侷限於無人機領域，在軍機、飛彈等國防產業，台美仍具備相當大的合作空間。（編輯：張良知）1150116