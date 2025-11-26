台美磋商進入最後階段！ 卓榮泰曝：將採「台灣模式」在美設服務園區

針對台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰今（26）天出席工商協進會早餐會時再透露，各種技術性磋商已經完成，目前進入到最後總結會議前的文書交換階段，我方提出了優於各國的「台灣模式」。

卓榮泰說，行政院副院長鄭麗君最近這半年，都把對美國談判當作在院內最重要的工作，由她率領的談判團隊一直積極提出對台灣最有利的方案，和美國展開各種洽商。

卓榮泰進一步說明，在談判過程中，我方向美方提出「台灣模式」的談判策略，這個模式有別於各國，他認為也優於各國，因為我方對美的投資，是由台灣產業自主全球性布局，由產業自主性去投資，政府提供的是金融保證，台美雙方將以政府對政府的方式，由美方提供我方未來在美設立服務園區所需的行政協助、優惠，包括土地、各種行政作業等等由他們提供。

卓榮泰指出，各國很難做到這樣的「台灣模式」，因為只有我們有這種服務園區的概念、做法跟成績，可以在美國執行。卓榮泰請工商界放心，強調「這不是把台灣的力量往外移，是力量的擴張，（他國）不可能複製台灣各種成功的經驗，但是可以讓台灣的經驗過去，服務到美國投資的廠商，也能在當地成立大型的服務園區，這個是我們所稱的台灣模式。」卓揆預告，很快的時間內就會向外界報告。

