台美科技聯盟深化！賴總統府內接見美光總裁

政治中心／綜合報導

賴清德總統29號傍晚在總統府接見美光科技總裁暨執行梅羅特拉，象徵台灣在全球AI半導體與記憶體供應鏈中，戰略地位再度被提高，此行不僅是禮貌性拜會，更是在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，進行高層對話，也被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。

記憶體美商大廠，美光科技總裁暨執行長梅羅特拉來台，總統賴清德親自接見，感謝對方長期投資台灣，帶動供應鏈在地化，強調美光在台投資，就是台美合作最好的證明。總統賴清德：「美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已經超過1.2兆元，培育並雇用上萬名工程人才，我要感謝美光，將台灣置於全球，擴產計畫中的關鍵環節，梅羅特拉總裁再次率團來訪，展現對台灣的重視與信心。」

廣告 廣告

重磅會面！總統見美光總裁 展現台灣成AI世界樞紐

賴清德總統29號傍晚在總統府接見美光科技總裁暨執行梅羅特拉。（圖／民視新聞）美光跨海到台灣發光，這一步已經30年，在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號，並且將台灣定位為DRAM製造中心，也因為與美光並肩同行，讓台灣的半導體產業，在世界上佔有關鍵地位。

總統賴清德：「我們看到美光加碼投資台灣，是現在進行式，也是台美貿易談判之後的重要一件，這個月美光和台灣的力晶積成公司，也已經達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義。」台灣具有完整的AI供應鏈，能支持美光搶搭AI熱潮，整合供應鏈擴大產能。賴總統也強調，台美關稅談判，台灣取得對等關稅15%不疊加的成果，這就是台美雙方最好的合作證明。

重磅會面！總統見美光總裁 展現台灣成AI世界樞紐

賴清德總統29號傍晚在總統府接見美光科技總裁暨執行梅羅特拉。（圖／民視新聞）總統賴清德：「日前台美完成關稅談判，並且已經簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定，台灣將會是美國的戰略夥伴，深化雙方投資貿易，台灣也將協助美光，迎頭趕上國際競爭對手。」美光布局台灣，賴總統喊話，在產業結構快速變化之下，台灣與美光的結合，不僅能趕上競爭對手，還能創造彼此雙贏。

原文出處：重磅會面！總統見美光總裁 展現台灣成AI世界樞紐

更多民視新聞報導

紐西蘭權威報紙發「挺台文章」！中國大使館秒炸鍋

台中市府認了！禽流感雞場7125台斤蛋品進入市面 流向這3縣市

禽流感雞隻、蛋流入苗栗 陳品安痛批台中市府「疏於管理」

