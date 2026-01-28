即時中心／顏一軒報導

經濟部長龔明鑫與美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）在當地時間27日完成第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）會議，係自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。對此，外交部今（28）日回應，台美雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。





台美雙邊27日在華府舉行「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPPD），雙方就推進供應鏈安全、無人機系統認證與消除投資稅務障礙等議題，並共同簽署聯合聲明，支持「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）原則；《路透社》（Reuters）也指出，美國國務院（the U.S. State Department）盛讚台灣是「關鍵的夥伴」（a vital partner）。

廣告 廣告

外交部指出，除龔明鑫與海柏格主談外，我方實體與會官員另包括外交部政務次長陳明祺、數位部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉、工業技術研究院院長張培仁及國家科學及技術委員會等部會資深官員與專家；同日並召開工作階層會議，就推動各項合作進一步交流。

台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」

本次會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），彰顯台灣在AI供應鏈的重要性。

未來雙方也將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設之作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的台美夥伴關係。

本屆EPPD會議就人工智慧（AI）供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作等議題進行討論，重點如下：

一、確保AI供應鏈的安全：雙方同意共同盤點台美企業在AI科技堆疊套案及先進機器人的夥伴關係，研議提升供應鏈資安韌性合作，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，共同形塑多元開放特色的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

二、數位基礎建設：美國支持台灣探索創新的通訊技術，以作為多方增強通訊韌性的一環。台灣也將探索與美國低軌衛星供應商合作，並與美國共同探索與友盟國家在海底電纜及資通訊基礎建設等領域提升可信賴連結之合作。雙方另同意以既有「台美5G供應鏈合作平台」機制，促進台美雙方產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術、供應鏈實質合作，以及拓展國際網路通訊基礎建設市場。

三、關鍵礦物供應鏈：雙方同意強化在關鍵礦物採礦、加工等領域合作，以及促進台美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等之技術交流，提供夥伴國家高標準替代方案，共同建立台美供應鏈韌性。

四、無人機供應鏈：雙方同意共同合作促進無人機的商業發展、法規遵循與認證及共同生產，以打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我國工業技術研究院並於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約（Assessor License and Services Agreement），有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，帶動國內相關供應鏈升級與整體產業發展。

五、高科技人才培育：台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作框架交換意見。

六、台美在第三國合作：除在我國友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。

七、雙邊經濟合作：雙方同意在投資審查及儘速解決雙重課稅問題等議題上持續強化合作。

EPPD迄今已舉行6次對話

台美自2020年召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，迄今已接續舉行六輪對話，本次對話特別邀集各部會高階資深官員共同赴美實體與會，彰顯台美持續發展全方位且緊密的夥伴關係，台美雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。





原文出處：快新聞／台美第6屆EPPD完成實體對話 外交部：成果豐碩、深化經濟夥伴關係

更多民視新聞報導

登印尼《時代雜誌》 林佳龍點名中國：已成破壞印太和平主要來源

與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案

世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路

