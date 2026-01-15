台美第6輪磋商 目標關稅15％不疊加

行政院副院長鄭麗君（中）14日晚間出發赴美，與美方進行第6輪台美貿易實體磋商。（本報資料照片）

台美關稅談判最後一哩路，行政院台美經貿工作小組證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第6輪實體磋商，結束後將對外宣布達成共識的內容，並擇期與美國貿易代表署簽署台美貿易協議。

經濟部政務次長何晉滄昨指出，政府目標是稅率壓到15％，且採不疊加。最好能夠爭取與競爭國相當或更低，這應該是大家共同的目標。

行政院長卓榮泰昨表示，期待這是一次有意義的進展，希望談判底定後，能讓國內產業迅速調適國際經貿新秩序，相關特別預算和政策能逐一全面、具體地協助產業界。

經貿工作小組補充說明，此行有4項談判目標：一是對等關稅再調降且不疊加MFN；二是232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；三是以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台科技產業實力，並請美方提供我國業者有利投資環境；第四則是促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容，包含232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇，後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

何晉滄說，在「韌性特別預算」中經濟部獲編列460億元，有預留200億元要等談判結果出來後運用。目前傳產除關稅，還受到匯率影響，未來會運用預算協助度過難關與挑戰。

何晉滄也鼓勵傳產往政府規畫的新興產業發展，除大健康產業中的半導體，未來的軍工產業、太空衛星通訊，都是傳產的機會。他說，已經看到許多傑出的傳產業者，包括工具機、設備業，甚至石化業，成功跨入半導體或軍工領域，且已接到訂單。