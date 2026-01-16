即時中心／張英傑、陳治甬報導

台美雙方經過多次談判終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，半導體232關稅條款獲最優惠待遇；不過仍有藍委質疑，台積電是否會變成「美積電」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日接受媒體詢問時強調，這種說法是漠視台灣跟世界民主國家對企業自主經營的保障，也沒有理解企業管理，「非常荒謬跟可笑」。











鍾佳濱今上午在黨團記者會上表示，過去疫情期間就有所謂的「疑美論」，到後來被認為「在美是生活，疑美是工作」，現在一直把台積電說成是「美積電」，完全漠視台灣跟世界民主國家對企業自主經營的保障。台積電在台灣發行上市，但是資金來自於全世界，因此要硬生生說成是「美積電」，是忽略台積電不只以台灣為基地，在歐美都有投資設廠，資金來自外資。

廣告 廣告

接著，鍾佳濱指出，台積電佔台灣股市市值將近四分之一，包括國人投資以及世界各項基金的貢獻。這些基金基於全公司的經營，以及未來全球的布局，在美國設置新廠，也是為了趨近於市場，對於公司自主治理予以尊重；但是對於沒有理解整個世界公司企業管理是全球布局，昧於這樣的說法，不斷要把台積電說成是「美積電」，讓他感到非常荒謬跟可笑。

此外，媒體問到外媒稱台積電至少在美多蓋5座晶圓廠，鍾佳濱對此強調，任何國家都有國家利益的考量，美國跟台灣議定正式協定的關稅內容，就是依照雙方官方所認定，至於各自國人的期待、美國政府的期待，關係到的都是有各自對應的對象，比方美國商務部長所表達的，相信是美國的期待。

鍾佳濱認為，這個期待對應對象是台積電，台積電基於企業自主跟全球布局，是否會如美方期待，增加在美國的投資，要尊重台積電，包括經營者跟所有股東的意願；至於台灣政府跟美國官方必定很清楚，要互相承諾，要履行的就是協議的內容，就是以行政院副院長鄭麗君在美國表達的為準。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／台美簽投資MOU！藍委竟稱台積電變「美積電」 鍾佳濱：非常荒謬可笑

更多民視新聞報導

可怕！中年男「想找黃偉哲陳情」竟掏刀自傷 劃頸20公分血濺四處

公車驚魂！北投682路線傳持刀女子 警方到場上銬送醫

台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」

