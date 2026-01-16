台美簽投資MOU 達成15%關稅不疊加、半導體享免稅配額

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

馬年農曆春節將至，台灣終於揮別川普祭出的台美關稅「疊加」、產業大受打擊的沉重惡夢，我國經貿迎來曙光。行政院今（16）日正式宣布台美經貿談判傳回重大捷報，我方代表團與美方於美東時間15日完成總結會議，正式確認台灣對美對等關稅調降至15%，且最關鍵的是「不疊加」MFN稅率，台灣獲得與日、韓、歐盟等美盟國同等「最優惠待遇」，拿回公平競爭立足點。

行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率團於美東時間15日，與美國商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾進行總結會議。本次談判達成多項核心目標，最受矚目的是我國成全球第一個爭取到半導體及衍生品「232關稅」最優惠待遇的國家。以及擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

台美經貿工作小組分析，我國作為美國第6大貿易逆差國，逆差9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等。涉及美方232條款調查，因此我方談判中聚焦對等關稅併同232關稅，與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商。

這次工作小組順利達成談判預定的4項目標，包括：對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

以及順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力；促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

工作小組進一步表示，台美產業長期互補，擴大投資將增進彼此共榮發展，美國希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要的國家總體戰略。因此擴大布局美國，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，將讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。

工作小組強調，除擴大對美投資外，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國「5大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。

至於台美間涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等重要內容的台美貿易協議，工作小組指出，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序，將完整協議文本送交國會審議。

照片來源：行政院

