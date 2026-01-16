台美簽投資MOU 達成15%關稅不疊加、半導體享免稅配額
台美簽投資MOU 達成15%關稅不疊加、半導體享免稅配額
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
馬年農曆春節將至，台灣終於揮別川普祭出的台美關稅「疊加」、產業大受打擊的沉重惡夢，我國經貿迎來曙光。行政院今（16）日正式宣布台美經貿談判傳回重大捷報，我方代表團與美方於美東時間15日完成總結會議，正式確認台灣對美對等關稅調降至15%，且最關鍵的是「不疊加」MFN稅率，台灣獲得與日、韓、歐盟等美盟國同等「最優惠待遇」，拿回公平競爭立足點。
行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率團於美東時間15日，與美國商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾進行總結會議。本次談判達成多項核心目標，最受矚目的是我國成全球第一個爭取到半導體及衍生品「232關稅」最優惠待遇的國家。以及擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。
台美經貿工作小組分析，我國作為美國第6大貿易逆差國，逆差9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等。涉及美方232條款調查，因此我方談判中聚焦對等關稅併同232關稅，與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商。
這次工作小組順利達成談判預定的4項目標，包括：對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。
以及順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力；促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。
工作小組進一步表示，台美產業長期互補，擴大投資將增進彼此共榮發展，美國希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要的國家總體戰略。因此擴大布局美國，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，將讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。
工作小組強調，除擴大對美投資外，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國「5大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。
至於台美間涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等重要內容的台美貿易協議，工作小組指出，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序，將完整協議文本送交國會審議。
照片來源：行政院
15%關稅換台積電增外移 鄭正鈐轟美國再次偉大代價「削弱台灣」
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 170
台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇
台美經貿工作小組表示，台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。首先，對等關稅調降為...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 28
台美關稅終於拍板！降至15%不疊加 加碼對美投資信保各2500億美元
美國總統川普二次就任後，力推關稅政策，針對各個國家與美國之間的產業競爭，推動不同級別的關稅稅率，每個決定都影響著全世界。歷經了一年多的交涉與波折，台美雙方達成台灣關稅調降為15%並不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。台灣半導體及科技產業則將對美國進行至少2500億美元自主投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 25
台美關稅15％不疊加！學者：傳統產業大利多
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，東吳大學政治學系副教授陳方隅指出，15...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 21
美對台關稅降至15%不疊加、獲232最惠國待遇 中經院長：政府部分比日、韓、歐洲來的優
[Newtalk新聞] 台美關稅談判於美東時間 1 月 15 日結束總結會議，達成美國對台對等關稅調降為 15% 且不疊加之最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等「232 關稅」取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項最優惠談判預定目標。加上台積電法說會釋出業績財測佳音、擴大資本支出至 520億～560 億美元，帶動美股台積電ADR（TSM）收漲逾 4%。 對此，中經院院長連賢明於個人臉書發文指出，「政府部分談的比日本、韓國、歐洲都來的優」；並直言，「對台積電好不好見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。」 由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，在美東時間 15 日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）坐鎮的美方談判團隊進行總結會議後，於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。這項貿易協議目前正進行法律檢視，將另擇期簽署文件，並交美國國會審議。 連賢明指出，商務部長盧特尼克親自出面說明台美貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚新頭殼 ・ 41 分鐘前 ・ 6
行政院證實：由鄭麗君和楊珍妮所率談判團隊昨晚赴美 有4項談判目標
[Newtalk新聞] 行政院台美經貿工作小組今（15）天表示，由行政院副院長鄭麗君和行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於昨（14）晚出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。 台美經貿工作小組表示，台美雙方在這次磋商後，預計將對外宣布達成共識的內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。 此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布的半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在這次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣對等關稅15%？經貿辦：雙方正商議舉行總結會議的時程傳台美關稅15％、台積電再加碼 鄭麗文新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
台美關稅15％》張建一曝這場談判背後的四大重點 半導體、傳產「最好的條件」
行政院公布新聞稿，宣布確認「對等關稅15％不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，台灣經濟研究院長張建一16日向本報獨家分析，簽署內容對台灣對美國出口及投資有四大重要意義，對於台灣半導體、傳產等不同產業進口到美國都有最好的條件。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 7
鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇
行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
LIVE／台美關稅15%不疊加 卓榮泰最新說明
即時中心／顏一軒報導台美達成最終協議，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；同時，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意台灣企業自主投資2500億美元、我國政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度。對此，行政院長卓榮泰將於今（16）日上午10時親上火線發表談話；而經濟部長龔明鑫則預計會在10時30分出面說明。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 11
台美關稅真的降至15%！王定宇4點解讀：台灣獲得大利多
臺美對等關稅談判結果曝光！關稅確定降至15％且不疊加，並享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係等四大共識。消息立刻讓臺灣人民喜出望外，大讚此舉是歷史性突破。民進黨立委王定宇今（16）日更直言，「臺灣獲得大利多！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
直播看中天/對等關稅拍板了！台灣要付出什麼代價？鄭麗君台美連線最新說明
台美關稅談判總結確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，行政院表示，將在美東時間1月15日晚間8時（台灣時間1月16日早上9時），於駐美代表處1樓新聞簡報室，由行政院副院長鄭麗君、楊珍妮政委、俞大㵢大使召開記者會，向國人說明。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
