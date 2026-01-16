台美簽署投資MOU、關稅降至15％ 財經網美點出「1關鍵」

即時中心／張英傑報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，企業直接投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元信用保證。對此，財經網美胡采蘋今（16）日在社群平台發文指出，「台灣拿下 15%的稅率非常重要，這保證了我們各項產業出口美國，可以跟日韓歐盟站在同一條起跑線上，不然過去一年真是傳產的厄運之年」。













胡采蘋說明，台美關稅談判的結果，台灣並不是投資5000億美元，而是「投資2500億美元、授信保證2500億美元」；「授信並不是投資」，而是銀行貸款時母國要出保證，不過現在銀行貸款本來就會需要授信保證，例如台塑的子公司貸款通常是台塑保證，因此真實的對美投資就是2500億美元。

她比較，這跟日本5500億美元、韓國3500億美元相比，更符合台灣的GDP規模，而且韓國還被限定1500億美元必須投資造船業。在美國投資造船業的風險，遠比台灣投資半導體、科技業風險大得多，因為通貨膨脹、人力成本高，而且美國的造船業都快歸零了，坦白說要重新振興造船業的難度大得多。

胡采蘋認為，然而美國是世界科技最強國家，台灣投資美國科技業的把握大太多了，台廠又可以接近美國客戶，因此得到更多情報，在美股上市 IPO 或發ADR的機會大得多，可以視為是台灣科技業再一次的創業機會。

接著，胡采蘋點出，台灣過去一直苦於無法成立主權基金，因為有「某個國家」一定會大吵大鬧主權二字，台灣的基金也經常受到排擠，這類事件聽說過不少，例如當年孫正義成立願景基金的時候，就婉拒過台灣方面的詢問，不過幸好被拒絕了，願景基金成績有夠爛。但是現在台日韓在美國投資是美國政府的要求，並且美國政府也會指定專案，相當於是保護了台灣可以在美國參與新科技投資，不再受到中國干預，這其實是很大的優點。台灣其實不是不想投資，而是會被惡意排擠，說多了都是淚。

胡采蘋認為，有些評論認為台積電承諾加碼投資4座晶圓廠，就已經包掉一半的投資了，其實台灣的投資額也沒有那麼多。建議不需要這麼保守的看，看看自己手上的美股部位，有多少都是科技股，其實台灣相當於得到了一個在美國市場投資2500億美元的機會，都買了那麼多美國科技股，不會不知道中間的威力。

最後，她說，「台灣拿下 15%的稅率非常重要，這保證了我們各項產業出口美國，可以跟日韓歐盟站在同一條起跑線上，不然過去一年真是傳產的厄運之年」。

