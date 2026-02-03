台美簽署矽盛世倡議！林佳龍：台灣模式對接

▲第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍（圖）等人今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。

[NOWnews今日新聞] 第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。其中，林佳龍指出，這次EPPD是在關稅談判之後，再次建立了更緊密的供應鏈擴張合作關係，其中一個重要成果就是台美簽署了矽盛世倡議及台美經濟安全合作聯合聲明（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and US-Taiwan Cooperation on Economic Security）。

針對該項聲明，林佳龍表示，台灣將與國際夥伴建立以信任、繁榮未來為基礎的經濟安全，展現台美之間緊密的共生夥伴關係，就像賴總統所說台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的重要夥伴，並落實全球半導體民主供應鏈夥伴倡議。

林佳龍提到，由於台灣具備製造實力和供應臉整合實力，美國有關鍵核心技術和創新實力，EPPD後的後續工作包括要強強聯手，把資金、人才等串聯起來，有助我國供應鏈廠商布局美國市場，並形成產業聚落，也充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

林佳龍充滿信心地說，將以台灣模式對接美國各項經貿科技政策，建立延續性的台美合作，並透過行政院經濟外交工作小組等機制，深化台美雙向投資，壯大台灣產業國際影響力，進而拓展國際空間。

