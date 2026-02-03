台美簽署矽盛世宣言 賴清德曝下一步投資合作的關鍵項目

賴清德總統府今（3）天親自主持「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。（擷取自總統府直播YT）

賴清德總統府今（3）天親自主持「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。針對台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security）的意義，賴清德表示，美國希望能深化台美全面性的經濟夥伴關係，攜手友盟國家對世界繁榮做出進一步的貢獻。

賴清德表示，矽盛世是美國總統川普非常重要的國家經濟產業發展戰略，負責推動矽盛世倡議的美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）公開講，美國希望藉由矽盛世讓有能力的夥伴國家擴大彼此的聯盟關係，所以美國在這次的EPPD對話中，跟台灣簽署矽盛世宣言，對台灣、對美國都有重大意義。

賴清德指出，海柏格在與台灣簽訂矽盛世宣言時公開說明，美國希望能夠深化台美全面性的經濟夥伴關係，基於信任、科技互補、共同利益，以及對於繁榮未來的承諾，大家一起合作，建構國際的經濟安全秩序，當未來全球智慧化時代來臨，能夠經由美國、台灣，還有一些友盟國家的共同合作，不僅讓台美經濟繁榮，也可以對世界繁榮做出進一步的貢獻。

至於台美下一步投資合作的關鍵項目，賴清德說，本屆EPPD議程特別提及未來台美在人工智能、數位基礎建設、關鍵礦物，以及無人機等領域的供應鏈合作與投資，都會持續深化，未來也會組成工作小組，針對EPPD所談論的範圍都會持續深化，基本上就是創造台美雙方的共同利益，也承擔起未來世界經濟繁榮的承諾。

