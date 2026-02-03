台美簽署矽盛世宣言 賴清德：3大戰略方向前進 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議上週於美國華府舉行，總統賴清德今（3）日上午特別召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，向國人說明此次對話成果與未來合作方向。賴指出，本屆對話議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第3國合作及雙邊合作4大支柱，未來台美合作將朝強化「經濟安全」、打造「創新經濟」及發展「繁榮未來」3大戰略方向前進。

賴清德表示，EPPD對話機制是在美國總統川普第一任期內所創立，本屆會議則是川普第2任期內首度召開，且為2020年首屆EPPD以來，台美雙方主談人首次實體面對面會談，對台美關係具有重大意義。他也感謝經濟部長龔明鑫及所有投入會議相關工作的同仁，並感謝美方支持，讓會議在華府遭遇冬季風暴、聯邦政府一度關閉的情況下，仍順利完成。

賴清德指出，近年來台灣與美國在各領域持續深化合作，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是1979年以來台美結構最完整的貿易協定，首批協定已於前年生效，奠定台美經貿法制基礎。他上任後，除持續推進下一輪談判，也密切關注美國經貿政策走向。

賴清德說明，去年4月美國宣布新的關稅政策後，府院團隊與第一線談判人員即全程掌握、全力投入，經過9個月努力，已於上月完成台美對等關稅談判，成果不僅反映在關稅數字調降，也確保台灣企業在國際經貿競爭中，能與主要競爭對手站在平等立足點上。

賴清德強調，關稅談判只是台美合作的一部分，透過EPPD持續交流對話、擴大合作成果，才能進一步加深台美經濟戰略夥伴關係。本屆會議中，台美並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，展現雙方攜手強化經濟安全的共同承諾，未來也將籌組工作小組，就重要議題保持密切溝通。

在3大戰略方向上，賴清德指出，第一是強化「經濟安全」，因應地緣政治變動與高科技產業需求，建構安全、可信且具韌性的非紅供應鏈；第二是打造「創新經濟」，結合台灣製造實力與美國創新生態系，共同推進供應鏈安全、無人機系統認證及投資環境改善；第三則是發展「繁榮未來」，涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈及第3國合作等多元領域。

賴清德表示，台灣不僅持續深化與美國合作，也同步拓展與其他國家的經貿夥伴關係，包括與東南亞國家重簽投資保障與避免雙重課稅協定，並與英國、日本簽署投資、數位貿易等相關協議，協助台灣產業擴大國際布局、提升競爭力。

賴清德強調，未來執政團隊將以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。他也呼籲，後續立法院審議台美關稅協議時，能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬，共同守護這份談判成果，讓台灣持續走向世界、與民主夥伴並肩前行。

照片來源：總統府

