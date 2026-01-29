台美簽署「矽盛世宣言」 7大領域深化經濟安全合作

要聞中心/綜合報導

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議於當地時間27日在華府順利落幕，經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）共同主持會議，雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等7大領域達成共識，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）會議27日順利在華府舉行，經濟部長龔明鑫(右一)美國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左一），共同簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。(圖/經濟部提供)

這是川普總統就任後，台美首次舉行經濟繁榮夥伴對話，也是自2020年首屆對話啟動以來，台美雙方主談人首次以實體方式會面對談。經濟部28日發布新聞稿表示，雙方均對會議順利舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作、鞏固夥伴關係的重要契機。自首屆對話以來，台美已舉行6輪對話，合作層面持續擴大。

美國國務院宣布，台美在會議上簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，該聲明認同共同繁榮、科技進步及供應鏈韌性等原則。國務院表示，台灣在上述及其他重要經濟倡議上是重要夥伴，台灣的先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，強調台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色。

在確保AI供應鏈安全方面，台美雙方將促進企業在AI科技與先進機器人領域建立夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。在數位基礎建設方面，台美支持深化低軌衛星合作、確保海底電纜安全，並強化資通訊基礎建設韌性，也將推動開放網路架構及次世代通訊技術（如6G）的供應鏈合作。

在關鍵礦物供應鏈方面，台美同意加強在採礦、提煉及礦源探索等領域的合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以提升整體供應鏈韌性。在無人機供應鏈合作部分，雙方同意研議透過無人機認證機制，促進市場進入與商業發展，並共同打造台美「非紅供應鏈」。經濟部指出，工業技術研究院已於會前與美國無人機產業協會簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，將有助台灣無人機產業接軌國際認證體系，深化台美合作。

在人力面向，雙方將透過經濟繁榮夥伴對話等平台持續協調，推動AI高科技人才培育，並就AI Academy合作架構交換意見。此外，台美也同意拓展在第三國的合作，除既有友邦外，將探索在菲律賓及拉丁美洲等優先區域推動合作計畫。美方並表示，將持續協助提升台灣因應經濟脅迫的整備能力，並支持具潛在經濟脅迫風險的夥伴。

在雙邊經濟合作方面，雙方同意就投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。經濟部表示，這次會議台美雙方均邀集多個部會官員與會，即使華府天候不佳、聯邦政府宣布停班停課，美方相關部會官員仍踴躍出席，顯示對經濟繁榮夥伴對話的高度重視。雙方同意在這些議題上成立工作小組，持續深化合作，共同促進供應鏈安全及經濟持續繁榮發展。

