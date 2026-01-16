台美簽關稅協議將送立院 藍委：資訊未全透明必嚴審

台美關稅談判底定，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加等，也已經簽署投資合作備忘錄MOU。國民黨批評，目前相關資訊未完全透明，要求賴政府要把簽訂的協議、MOU跟承諾等，送國會接受審查。

國民黨主席鄭麗文批評，「關稅15%不疊加，是最起碼的要求。我們也不過是比照日韓罷了，有什麼值得高興的？我們提出了什麼巨大的代價？」

民進黨立委范雲表示，「藍白反對黨不要永遠都是唱衰台灣，我們真的要給鄭麗君副院長，還有楊珍妮帶領的團隊，給他們肯定。」

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君在過去協商中，就已向美方表示，台灣的《條約締結法》設有國會保留條款，台美關稅協議必須送國會審議。一旦台美關稅協議文件簽署完畢，主辦機關應在30日內報請行政院核轉立法院審議，立院同意簽訂才能生效；如果立院決議修正，就要退回雙方重新談判。

面對台美關稅談判結果，台中市長盧秀燕肯定政府已經盡力，喊話會協助有需要的業者轉單到非美地區。

台中市長盧秀燕說，「部分業者他可能會適當的移轉到非美地區，台中市政府也會繼續協助。」

雲林縣長張麗善認為，「我想這個部分，對我們農產品的升級以及未來的出口，也有很大的助益。」

不過由於美方宣稱要把台灣整體半導體供應鏈跟生產的40％移轉到美國，台北市長蔣萬安則表達擔憂。

台北市長蔣萬安指出，「各界繼續努力，降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響。許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山、根留台灣。」

新北市長侯友宜強調，台灣有98%都是中小企業，呼籲政府一定要投下更多的資源來保護中小企業。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

