台美經濟合作穫新成果 府方人士：強化產業合作、投資交流是重點

總統府明天將舉行記者會說明台美合作方向，府院人士透露雙方深化對話、產業合作、投資交流將是重點。（資料照片／取自鄭麗君臉書）





第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」於去年12月27日圓滿落幕，台美雙方將就AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作成立工作小組。賴清德總統訂於3日上午率府院首長「台美經濟繁榮夥伴對話」舉行記者會，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

總統府將於3日週二上午9時30分於大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會。由賴清德率總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等首長出席，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

台灣強化與美合作 提升全球供應鏈地位

府方人士指出，賴清德上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。美國在台協會（AIT）日前也透過社群媒體表示，此次對話提供了絕佳機會，供美台兩經濟體深化經濟合作，並強化本已強健的經濟夥伴關係。

台海穩定牽動全球 已與美簽署聯合聲明

值得注意的是，根據外交部新聞稿，日前在華府舉行EPPD對話記者會後，台美表示雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性。未來雙方也將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設之作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的台美夥伴關係。（責任編輯：呂品逸）

