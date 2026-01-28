台美經濟夥伴對話 美國務院：戰略協調供應鏈安全

（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」今天落幕。美國國務院晚間指出，對話內容涵蓋供應鏈安全的戰略協調，及促進無人機系統零組件認證合作。討論也聚焦因應經濟脅迫的進展，在第3國推動互利合作等。

國務院發布新聞稿表示，今天的「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue）由主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）主持。

廣告 廣告

海柏格與美國政府各部門代表與台灣經濟部長龔明鑫、外交部次長陳明祺、數發部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉及駐美代表俞大㵢等會談。

根據新聞稿，海柏格及龔明鑫見證美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）及經濟安全合作的聯合聲明，肯定共榮、科技進步及供應鏈韌性等原則。

海柏格去年和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表簽署「矽和平宣言」，正式啟動「矽和平」倡議，以確保AI所需礦物的供應鏈安全。同日舉行首屆「矽和平峰會」，台灣以嘉賓身分參與。

國務院說，台灣是上述及其他重要經濟倡議中的至關重要合作夥伴，其先進製造產業在推動人工智慧革命方面發揮關鍵作用。美台雙方歡迎這次對話，認為這是深化經濟合作、強化強勁經濟夥伴關係的機會。

國務院指出，對話內容涵蓋供應鏈安全的戰略協調，包括確保AI科技供應鏈安全、支持可信賴的數位基礎建設、促進無人機系統零組件認證合作，以及關鍵礦產領域的合作。

討論也聚焦因應經濟脅迫方面的進展、在第3國推動互利合作，以及解決稅務相關障礙，以增加美台雙向投資。

美台於2020年11月首度召開「經濟繁榮夥伴對話」，推動廣泛經濟議題上的合作，並強化雙邊連結。（編輯：陳承功）1150128